Z ohebného iPhonu zatím nic nebude. Apple narazil na nečekaný problém

Trh s ohebnými telefony je v posledních letech na vzestupu. Ačkoli celému segmentu stále dominuje jihokorejský Samsung, stále více výrobců se hlásí o slovo a v mnoha ohledech zvládnou nabízet inovativnější zařízení, než gigant ze Soulu. Nejeden fanoušek technologií a potenciální zákazník ale čeká na to, s čím se vytasí Apple. Ten totiž stále ještě s představením vlastní skládačky otálí, byť informace v poslední době silně naznačují, že Apple na ohebném zařízení pracuje a chystá se jej představit v dohledné době.
Ohebný iPhone se možná zpozdí
Podle japonské investiční společnosti Mizuho Securities je ale ohebný smartphone s nakousnutým jablíčkem ve znaku v ohrožení. Firma zmiňuje, že případné odložení by mohlo být způsobeno tím, že Apple potřebuje více času na klíčová designová rozhodnutí, jako je například podoba pantu. Nejen kvůli tomu by představení zařízení mělo být údajně odloženo až na rok 2027. Informace dále uvádí, že očekávaná produkce displejů pro skládací iPhone se nyní snížila z 13 milionů na 9 milionů kusů.
Uvedení na trh v roce 2026 je sice stále považováno za proveditelné, ale pokud se k tomu Apple nakonec odhodlá, produkce zařízení v prvním roce uvedení na trh může zaostávat za výrobou displejů až o 5 až 7 milionů kusů. Mizuho Securities také potvrdila dřívější informace, že Apple plánuje odložit uvedení iPhonu 18 na jaro 2027, kdy bude uveden společně s iPhonem 18e. Další smartphony, jako jsou iPhone Air 2, iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max by měly být uvedeny na podzim 2026, pravděpodobně společně s první skládačkou, pokud nedojde k jejímu zpoždění.
Kromě toho Apple zřejmě sníží cenu druhého skládacího iPhonu, který bude pravděpodobně uveden na trh na podzim roku 2027, pokud nedojde ke zpoždění prvního modelu. Investiční společnost Mizuho Securities také poznamenala, že v dodavatelském řetězci nyní dochází k pohybu směřujícímu k obnovení prací na 18,9″ skládacím MacBooku, který by měl být uveden na trh nejdříve kolem roku 2028 nebo 2029.