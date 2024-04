Z nového robota od Boston Dynamics mrazí. Dokáže neskutečné věci

Robot Atlas od Boston Dynamics odhodil hydrauliku a vyměnil ji za elektřinu

Díky tomu zvládá mnohem širší spektrum pohybů

Do výroby se dostane až za několik let

Boston Dynamics patří mezi přední společnosti vyvíjející roboty na světě. Mnoho pozornosti na sebe strhnul především model Atlas, který dokázal až překvapivě složité pohyby. Tato verze byla založena na pokročilé hydraulice, se kterou je ovšem nyní konec – Boston Dynamics se totiž rozhodli jít jinou cestou a představili elektrickou novinku, které říkají „All New Atlas“. Jeho tempo je rychlé a kroky stále trochu trhané, i když podstatně plynulejší než u mnoha nových komerčních humanoidů, s nimiž jsme se v posledních letech seznámili.

Nový Atlas vyměnil hydrauliku za elektřinu

Nová verze robota je prakticky k nepoznání. Zmizel těžký trup, pokrčené nohy a plátové brnění. Na štíhlé nové mechanické kostře nenajdete žádné odhalené kabely. Společnost, která již desítky let odráží reakční stížnosti na robopokalypsu, se rozhodla pro vlídnější a jemnější design než původní Atlas i současnější roboti jako Figure 01 a Tesla Optimus. Estetika nového robota se více blíží vzhledu robotů Digit od společnosti Agility a Apolla od Apptroniku.

Prohlášení ředitele prozradilo, že projekt je stále v rané fázi. Podle současného harmonogramu společnosti Boston Dynamics by měl elektrický Atlas začít pilotní testy v zařízeních Hyundai na začátku příštího roku a plná výroba by měla začít až za několik let. „Od příštího roku budeme provádět experimenty se společností Hyundai přímo na místě,“ říká generální ředitel Boston Dynamics Robert Playter. „Na místě již máme zařízení od společnosti Hyundai. Pracujeme na tom už nějakou dobu. Aby to bylo úspěšné, musíte mít mnohem víc než jen skvělou techniku. Musíte opravdu rozumět tomu případu použití, musíte mít dostatečnou produktivitu, aby se investice do robota vyplatila.“

Na čtyřicetisekundové upoutávce „All New Atlas“ jsou nejpozoruhodnější pohyby robota. Připomínají, že pro sestrojení humanoidního robota není nutné, aby byl robot co nejlidštější. Při sledování záběrů je třeba mít na paměti, že společnost Boston Dynamics se proslavila desítkami virálních videí. Nejnovější přírůstky do kánonu jsou stejně pravděpodobné jako předvádění tanečních pohybů “botů”, tak i něco skutečně užitečného v průmyslovém prostředí. Z tohoto důvodu je těžké oddělit, co společnost považuje za skutečnou funkčnost a kdy se jen předvádí.