YouTube Shorts testují novinku. Potěší fanoušky umělé inteligence

Pokud jste někdy chtěli být YouTube tvůrci, ale neměli jste čas nebo techniku na natáčení, teď pravděpodobně přichází vaše chvíle. YouTube přidává do své experimentální funkce Dream Screen AI generativní video model s názvem Veo 2 od Googlu, který vám umožní generovat videa pomocí textu. Stačí napsat něco jako: „Kočka v kosmickém obleku plující vesmírem“ a máte hotový klip.

Model se dost podobá známým AI aplikacím, jako například Runaway nebo Synthesia. V tomto případě by se však nemělo jednat pouze o hračku pro tvůrce, kteří chtějí ušetřit čas. YouTube tímhle krokem jasně ukazuje, že generativní AI je budoucnost obsahu. Ať už se nám to líbí, nebo ne. Teď ta horší zpráva – zatím se to testuje pouze v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Pokud jste ale netrpěliví tak nezoufejte. YouTube už oznámil, že v průběhu roku 2025 se tahle vychytávka rozšíří do dalších zemí.

the Dream Screen tool in YouTube Shorts just bulked up with Veo 2 — and so did Fizz 😅💀 #sponsored

creators can now generate high-quality video clips with #DreamScreen and turn any idea into reality. @ItsAdamW, it might be time to get your reps in pic.twitter.com/rRJP7IEZxv

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) February 13, 2025