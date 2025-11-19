Xiaomi se nebývale daří. Prezident značky ale varuje před zdražováním smartphonů

- Společnost Xiaomi má za sebou velmi úspěšné čtvrtletí
- Její smartphony se prodávají jako na běžícím páse
- Prezident společnosti varuje, že umělá inteligence příští telefony prodraží
- Automobilový byznys Xiaomi poprvé skončil v zisku
Společnost Xiaomi zveřejnila finanční výsledky za 3. čtvrtletí letošního roku. Čínský výrobce má rozhodně důvod k radosti – již čtvrtý kvartál po sobě dokázal utržit víc než 100 miliard jüanů, jeho mobilní byznys vzrostl již podeváté v řadě a prodeje elektromobilů vůbec poprvé v historii skončily v zisku.
Xiaomi slaví nejvyšší zisk v historii
Značka Xiaomi utržila mezi červencem a zářím letošního roku 113,1 miliardy jüanů (asi 332 miliard korun), což je o 22 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Čistý zisk se meziročně zvýšil o 79 procent na 11,3 miliardy jüanů (asi 33,2 miliardy korun).
Nejvíce kasičku Xiaomi plní byznys se smartphony – tržby z jejich prodejů dosáhly 46 miliard jüanů. Společnost v uplynulém kvartálu dodala na trh 43,3 milionu telefonů, díky čemuž jí celosvětově patří 3. příčka, v domovské Číně je na druhém místě. Xiaomi si pochvaluje zejména nárůst zájmu o vybavenější telefony v cenovém segmentu 4–6 tisíc jüanů (asi 15–21 tisíc korun s DPH), které v uplynulém čtvrtletí tvořily téměř pětinu veškerých dodávek.
Xiaomi's Q3 2025 earnings are in. Our revenue surpassed RMB 100 billion for four consecutive quarters.
Revenue from smart EVs, AI, and other initiatives reached RMB 29 billion. The smart EV business achieved the first positive quarterly income, and quarterly deliveries hit… pic.twitter.com/lM63F5qZZA
— Xiaomi (@Xiaomi) November 18, 2025
Velmi dobré prodeje zaznamenala nedávno uvedená řada Xiaomi 17, která v prodejích překonala předchozí generaci o 30 procent. 80 procent prodejů tvoří vybavenější modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max, na základní Xiaomi 17 připadlo méně než 20 procent. Sekundární displej na zádech se stal zjevně horkým zbožím.
Smartphony příští rok podraží
Co se týče prodejů smartphonů v dalších kvartálech, prezident Xiaomi Lu Weibing varuje, že smartphony v roce 2026 budou dražší než ty letošní. Na vině má být umělá inteligence – výrobci pamětí momentálně upřednostňují výrobu AI čipů pro datová centra a výrobu čipů pro smartphony odsunuli na druhou kolej. Z tohoto důvodu prý ceny mobilních pamětí poletí vzhůru, což prý způsobí „značný“ nárůst maloobchodních cen smartphonů.
1 miliarda chytrých zařízení
Druhým nejvýdělečnějším byznysem Xiaomi po smartphonech byla chytrá domácnost a zařízení internetu věcí. Čínský výrobce na těchto produktech utržil 27,6 miliardy jüanů, což je meziroční nárůst o 5,6 procenta. Platformu Xiaomi využívá víc než 1 miliarda zařízení.
Automobily poprvé v zisku
Značka Xiaomi rovněž dosáhla působivého úspěchu v oblasti elektromobilů. V uplynulém kvartálu dodala na trh 108 796 automobilů, na nichž utržila 29 miliard jüanů a vůbec poprvé se v tomto segmentu dostala do zisku 0,7 miliard jüanů. Elektromobil Xiaomi YU7 se stal v říjnu nejprodávanějším SUV v Číně.
Xiaomi se kromě toho pochlubilo, že v uplynulém kvartálu investovalo 23,5 miliardy jüanů do výzkumu a vývoje, počet zaměstnanců v tomto segmentu narostl na 24 871.