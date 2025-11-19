TOPlist

Xiaomi se nebývale daří. Prezident značky ale varuje před zdražováním smartphonů

Jakub Karásek
Jakub Karásek 19. 11. 16:30
Chytrý telefon Xiaomi 15T Pro
  • Společnost Xiaomi má za sebou velmi úspěšné čtvrtletí
  • Její smartphony se prodávají jako na běžícím páse
  • Prezident společnosti varuje, že umělá inteligence příští telefony prodraží
  • Automobilový byznys Xiaomi poprvé skončil v zisku

Společnost Xiaomi zveřejnila finanční výsledky za 3. čtvrtletí letošního roku. Čínský výrobce má rozhodně důvod k radosti – již čtvrtý kvartál po sobě dokázal utržit víc než 100 miliard jüanů, jeho mobilní byznys vzrostl již podeváté v řadě a prodeje elektromobilů vůbec poprvé v historii skončily v zisku.

Kapitoly článku
Xiaomi slaví nejvyšší zisk v historii
Smartphony příští rok podraží
1 miliarda chytrých zařízení
Automobily poprvé v zisku

Xiaomi slaví nejvyšší zisk v historii

Značka Xiaomi utržila mezi červencem a zářím letošního roku 113,1 miliardy jüanů (asi 332 miliard korun), což je o 22 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Čistý zisk se meziročně zvýšil o 79 procent na 11,3 miliardy jüanů (asi 33,2 miliardy korun).

Nejvíce kasičku Xiaomi plní byznys se smartphony – tržby z jejich prodejů dosáhly 46 miliard jüanů. Společnost v uplynulém kvartálu dodala na trh 43,3 milionu telefonů, díky čemuž jí celosvětově patří 3. příčka, v domovské Číně je na druhém místě. Xiaomi si pochvaluje zejména nárůst zájmu o vybavenější telefony v cenovém segmentu 4–6 tisíc jüanů (asi 15–21 tisíc korun s DPH), které v uplynulém čtvrtletí tvořily téměř pětinu veškerých dodávek.

Velmi dobré prodeje zaznamenala nedávno uvedená řada Xiaomi 17, která v prodejích překonala předchozí generaci o 30 procent. 80 procent prodejů tvoří vybavenější modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max, na základní Xiaomi 17 připadlo méně než 20 procent. Sekundární displej na zádech se stal zjevně horkým zbožím.

Smartphony příští rok podraží

Co se týče prodejů smartphonů v dalších kvartálech, prezident Xiaomi Lu Weibing varuje, že smartphony v roce 2026 budou dražší než ty letošní. Na vině má být umělá inteligence – výrobci pamětí momentálně upřednostňují výrobu AI čipů pro datová centra a výrobu čipů pro smartphony odsunuli na druhou kolej. Z tohoto důvodu prý ceny mobilních pamětí poletí vzhůru, což prý způsobí „značný“ nárůst maloobchodních cen smartphonů.

1 miliarda chytrých zařízení

Druhým nejvýdělečnějším byznysem Xiaomi po smartphonech byla chytrá domácnost a zařízení internetu věcí. Čínský výrobce na těchto produktech utržil 27,6 miliardy jüanů, což je meziroční nárůst o 5,6 procenta. Platformu Xiaomi využívá víc než 1 miliarda zařízení.

Automobily poprvé v zisku

Značka Xiaomi rovněž dosáhla působivého úspěchu v oblasti elektromobilů. V uplynulém kvartálu dodala na trh 108 796 automobilů, na nichž utržila 29 miliard jüanů a vůbec poprvé se v tomto segmentu dostala do zisku 0,7 miliard jüanů. Elektromobil Xiaomi YU7 se stal v říjnu nejprodávanějším SUV v Číně.

Elektromobil Xiaomi SU7 Ultra
Elektromobil Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi se kromě toho pochlubilo, že v uplynulém kvartálu investovalo 23,5 miliardy jüanů do výzkumu a vývoje, počet zaměstnanců v tomto segmentu narostl na 24 871.

