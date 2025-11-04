Xiaomi, Redmi a Poco! Odstartoval obří Black Friday, ušetříte tisíce korun

Společnost Xiaomi zahajuje slevovou akci Black Friday, která potrvá od 3. do 30. listopadu. Během tohoto období Xiaomi nabídne zákazníkům širokou škálu svých produktů za mimořádně výhodné ceny, přičemž slevy dosahují až 5 000 Kč. Zlevněny jsou nejen nejnovější smartphony z řady Xiaomi 15T, oblíbená řada Redmi Note 14 a herní smartphony Poco, ale také tablety Redmi Pad 2 a v neposlední řadě i spousta chytrých zařízení, od chytrých hodinek přes vysavače až po elektrické koloběžky a televizory.
Nejvyšší sleva ve výši 5 000 Kč je na model Xiaomi 15 Ultra, který z 32 999 Kč zlevnil na 27 999 Kč.
Prémiové fotografie a výkon za skvělé ceny
Vlajkovou lodí letošního Black Friday je jednoznačně Xiaomi 15T Pro, které zaujme pětinásobným Pro teleobjektivem Leica a špičkovou optikou Leica Summilux. Nabízí 5× optický zoom, 10× zoom na úrovni optiky a až 20× ultra zoom pro zachycení vzdálených detailů. O výkon se stará procesor MediaTek Dimensity 9400+, který zaručuje plynulost i při náročných úlohách. Nechybí 6,83″ 144Hz displej, 90W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge, ani odolnost IP68.
Model Xiaomi 15T Pro (12+512 GB) je během akce k dostání za 16 799 Kč místo původních 20 999 Kč.
Zvýhodněn je i model Xiaomi 15T (12+256 GB), který přináší trojitý fotoaparát Leica, procesor Dimensity 8400-Ultra, 6,83″ 120Hz displej, 67W nabíjení a elegantní design. Nabízí také odolnost IP68 a výdrž díky 5 500mAh baterii. Jeho akční cena činí 11 499 Kč.
Řada Redmi Note 14 extra výhodně
Pro ty, kdo hledají vyvážený poměr ceny a výkonu, je tu oblíbená řada Redmi Note 14. Ta zaujme nejen svými specifikacemi, ale také neotřelým designem a svěžími barvami. Model Redmi Note 14 nyní stojí 3 399 Kč (původní cena 4 299 Kč), zatímco Redmi Note 14 Pro pořídí zákazníci o 1 300 Kč levněji, tedy za 4 999 Kč.
Nejnáročnější uživatele pak potěší Redmi Note 14 Pro+ 5G (8+256 GB) s 200Mpx fotoaparátem, optickou stabilizací OIS a špičkovou odolností. Ten je nyní v nabídce zlevněn z 9 499 Kč na 7 999 Kč.
Tablety pro práci i zábavu s výhodnou nabídkou
Fanoušci velkých displejů ocení výhodné ceny tabletů Redmi Pad 2 a Redmi Pad 2 Pro.
Model Redmi Pad 2 s 9 000mAh baterií, 4 reproduktory pro bohatý zvuk a plynulou obnovovací frekvencí AdaptiveSync 90 Hz je dostupný již od 3 499 Kč.
O něco výkonnější Redmi Pad 2 Pro je vybavený velkým 12,1“ displejem a dlouhou výdrží díky 12 000mAh baterii. K mání je od 5 999 Kč.
Chytrá zařízení se slevou až 35 %
Kromě smartphonů a tabletů zlevňuje Xiaomi také širokou škálu chytrých zařízení ze svého ekosystému.
V nabídce jsou například stylové a elegantní hodinky Xiaomi Watch S4 s výdrží baterie až 15 dní a více než 150 sportovními režimy. Se slevou z 3 399 Kč na 2 899 Kč potěší každého, kdo chce mít zdraví pod kontrolou.
Z kategorie chytrá domácnost si mohou zákazníci pořídit Xiaomi Robot Vacuum X20 Max s vysokým sacím výkonem a automatickým systémem čištění, který je ke koupi za 10 999 Kč místo 15 199 Kč.
Nechybí ani Xiaomi Smart Air Fryer (6,5 l) za 1 999 Kč, chytrá televize Xiaomi TV S Mini LED 55 (2025) za 11 999 Kč nebo oblíbená koloběžka Xiaomi Electric Scooter 5 za 10 999 Kč.
Poco Black Friday
Do slevové akce se zapojuje i značka Poco, oblíbená mezi fanoušky výkonu a herních telefonů.
Model Poco F7 s výkonným procesorem Snapdragon 8s Gen 4 a obrovskou 6 500mAh baterií je během akce k dostání se slevou 2 000 Kč za skvělých 9 999 Kč.
Zákazníci mohou také sáhnout po modelu Poco X7 5G se špičkovou odolností a pokročilým odvodem tepla pro stabilní a plynulý výkon, které lze pořídit od 4 999 Kč.
Všechny zde zmíněné a mnoho dalších zlevněných produktů naleznete na oficiálním e-shopu společnosti Xiaomi a u vybraných prodejců. Akce platí od 3. do 30. listopadu 2025, nebo do vyprodání zásob.