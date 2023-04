Xiaomi Mix Fold 3 odkrývá svoji výbavu. Zaujme voděodolností a periskopickým teleobjektivem

Xiaomi v druhé polovině roku představí svoji novou skládačku

Výbavou bude chtít překonat i Samsung Galaxy Z Fold

V minulém týdnu spatřil světlo světa nový vlajkový smartphone Xiaomi 13 Ultra, nyní se tak může jeho výrobce věnovat vývoji příští generace ohebného telefonu Mix Fold. Jeho příchod je očekáván někdy v druhé polovině letošního roku, nicméně již nyní internetem kolují první zvěsti o jeho výbavě.

Xiaomi Mix Fold 3 by měl stejně jako jeho předchůdce disponovat moderními technologiemi. Čínský výrobce bude chtít jeho výbavou nejen dohnat, ale v lecčems i předehnat konkurenční Samsung Galaxy Z Fold. Podle posledních spekulací jej dorovná ve voděodolnosti, lepší by mohl být například v oblasti fotoaparátů – mluví se o nasazení 8Mpx periskopického teleobjektivu, který doplní hlavní 108Mpx fotoaparát a širokoúhlá kamerka s rozlišením 13 Mpx.

Co se týče displejů, ty by měly být plus minus stejné jako loni – 8,01″ a 6,52″ vnější, v obou případech se má jednat o AMOLED panely s vysokou obnovovací frekvencí a podporou Dolby Vision. Xiaomi nebude chtít dělat kompromisy ani v oblasti výkonu, očekávat můžeme výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který má být v maximální výbavě spárovaný s 16GB RAM a 1TB úložištěm. Kapacita akumulátoru má dosahovat 5020 mAh, maximální dobíjecí výkon údajně bude 67 wattů.

Xiaomi Mix Fold 3 by si měl oproti minulé generaci polepšit v tloušťce a hmotnosti, konečné hodnoty ale zatím neznáme – Mix Fold 2 váží 262 gramů a v pase měří 11,2 mm.

