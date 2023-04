Xiaomi 13 Ultra je supertelefon! Má neskutečné fotoaparáty a dokonalou výbavu

Nejvybavenější smartphone od Xiaomi je téměř bez kompromisů

Hlavním tahákem jsou fotoaparáty Leica, v čele s hlavním periskopickým

Cenu a případnou dostupnost na našem trhu prozatím neznáme

Dlouho očekávaná chvíle pro všechny fanoušky Xiaomi nastala. Čínská společnost konečně po dlouhých peripetiích představila svou vlajkovou loď s přídomkem Ultra, která nabídne nejen nekompromisní výkon, ale také vyladěné fotoaparáty ve spolupráci s německou legendou Leica. Co dalšího může Xiaomi 13 Ultra nabídnout těm, kteří na ni poctivě čekali?

Na první pohled 13 Ultra zaujme už svým vzhledem. Záda jsou totiž vyrobena s využitím nanotechnologií ze speciální antibakteriální silikonové kůže, ze které vystupuje poměrně rozměrný fotomodul, přičemž rám je vyroben z jednoho kusu kovu. Rozměry telefonu jsou 163,1 × 74,6 × 9 milimetrů a hmotnost se zastavila na 227 gramech.

Výkonu má Xiaomi 13 Ultra na rozdávání

Přední straně dominuje zakřivený 6,73″ AMOLED displej s rozlišením WQHD+ (1 440 × 3 200 pixelů, jemnost 522 ppi), adaptivní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz, odezvou na dotyk 240 Hz, jasem 1 300 nitů (s možností jej krátkodobě zvednout až na 2 600 nitů), barevným gamutem P3, HDR10+, HLG, certifikací Dolby Vision či dokonce možností měření srdečního tepu. Nechybí ani pulzně šířková modulace 1 920 Hz.

Výkonu má Xiaomi 13 Ultra na rozdávání. V útrobách telefonu nalezneme nejnovější 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, grafiku Adreno 740, 12/16 GB LPDDR5X RAM či 256/512 GB/1 TB interní paměti UFS 4.0. Chlazení má na starost technologie LiquidCool, takže v tomto ohledu byste neměli mít žádné obavy a nechybí ani odolnost proti vodě a prachu standardu IP68. O vyladěný zvuk se starají stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos.

Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh s podporou Xiaomi AdaptiveCharge. Co se týče dobíjecího výkonu, po kabelu můžete využít 90W adaptér, bezdrátově si poté musíte vystačit s 50W rychlým nabíjením. Zařízení nechybí ani možnost reverzního bezdrátového dobíjení. Operační systém je Android 13 s nadstavbou MIUI 14.

Hardwarové parametry Xiaomi 13 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core,1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 12/16 GB LPDDR5X, interní paměť: 256/512/1024 GB UFS 4.0, pam. karta:

Rozměry: 163,18 × 74,64 × 9,06 mm, hmotnost: 227 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,73", AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx periskopický, IMX989, f/1.9, f/4.0, 1.0", 1.6µm, respektive 3,2μm (4-in-1 Super Pixel), Dual Pixel, Hyper OIS, 8 optických členů, Leica Vario-Summicron 1:1.8-3.0/12-120 ASPH, druhý: 50 Mpx, IMX858, teleobjektiv, f/1.8, 75mm Leica, PDAF, 3,2× optický zoom, OIS, třetí: 50 Mpx, IMX858, teleobjektiv, f/3.0, 120mm Leica, čtvrtý: 50 Mpx, IMX858, širokoúhlý, f/1.8, 12mm, 122˚, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.7µm, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Fotoaparáty Leica bez kompromisů

Skutečným tahákem jsou ale bezesporu fotoaparáty, které pořádně zatopí všem konkurentům. Jejich parametry jsou následující:

hlavní periskopický Leica Vario-Summicron s čipem Sony IMX989 o velikosti 1″, rozlišením 50 Mpx, velikostí pixelu 1,6 μm, technologií spojování 4 pixelů do jednoho o velikosti 3,2 μm, optickou stabilizací obrazu či variabilní clonou f/1.9 a f/4.0 a ohniskovou vzdáleností 23 milimetrů

širokoúhlý s čipem Sony IMX858 s rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.8, úhlem záběru 122° a podporou makro fotografie od 5 centimetrů a ohniskovou vzdáleností 12 milimetrů

teleobjektiv s čipem Sony IMX858 s rozlišením 50 Mpx, optickou stabilizací obrazu, clonou f/1.8 a ohniskovou vzdáleností 75 milimetrů

druhý teleobjektiv s čipem Sony IMX858 s rozlišením 50 Mpx, optickou stabilizací obrazu, clonou f/3.0 a ohniskovou vzdáleností 120 milimetrů

Leica do tohoto mixu dodala své zkušenosti především v softwarové podobě, ať už skrze dva fotografické styly nebo několik klasických filtrů imitující tradiční zrcadlovky. Natáčení videa je podporováno až v 8K při 24 snímcích za sekundu na všech objektivech, přičemž pokud se spokojíte se 4K při 60 snímcích za sekundu, dostanete záznamy v Dolby Vision.

Potěší také možnost natáčet do 10bitového LOGu, podporu pro import LUT či focení do 14bitového Ultra RAW formátu. Opomenout nesmím ani přední selfie kameru s rozlišením 32 Mpx, clonou f/2.0, podporu HDR či velikostí pixelů 0,7 μm s technologií spojování 4 pixelů do jednoho o velikosti 1,4 μm.

Cena a dostupnost

Xiaomi 13 Ultra bude k dispozici ve třech barevných variantách – tradiční černé, výrazné bílé a neobvyklé olivově zelené. Českou cenu ani případnou dostupnost bohužel Xiaomi na globálním představení 13 Ultra neodhalilo.