Xiaomi 18 překvapí výbavou: tohle měly doteď jen ty nejdražší mobily

- První střípky informaci o Xiaomi 18 jsou velmi pozitivní
- Týkají se fotovýbavy a také možné volby procesoru
- K oficiálnímu představení by mělo dojít někdy okolo září letošního roku
Xiaomi patří mezi největší světové výrobce chytrých telefonů a i když je značka velice silná ve střední a nižší třídě (skrze své dceřiné značky Redmi a Poco), přeci jen velkou míru pozornosti na sebe strhávají především vlajkové modely. Ty v posledních letech představuje Xiaomi postupně, přičemž nyní nejeden fanoušek čínského výrobce netrpělivě čeká na základní vlajkový model s číselným označením 18. O něm toho stále mnoho nevíme, nicméně nyní přišel známý leaker Digital Chat Station s několika střípky informací, které nám dávají o trochu lepší představu, co můžeme očekávat.
Vítané vylepšení v oblasti fotoaparátů
Podle známého čínského informátora, který své informace publikuje na čínské sociální síti Weibo, bude chystaný model Xiaomi 18 vybaven periskopickým teleobjektivem. V skutečnosti by se s velkou pravděpodobností mělo jednat o totožný 50Mpx fotoaparát s clonou f/3,0 a 5× optickým zoomem, jaký používá model Xiaomi 17 Pro, přičemž pro základní model by mělo jít o poměrně slušný upgrade, alespoň co do fotografických schopností.
Xiaomi 18 by mělo být také vybaveno ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, podporou bezdrátového nabíjení a velmi vysokou odolností proti prachu a vodě. Očekává se, že bude používat osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, i když stále není jasné, který z nich – podle dostupných spekulací to nejspíše bude 8 Elite Gen 6, ale vyloučen není ani 8 Elite Gen 6 Pro. Je možné, že Xiaomi využije oba čipsety, každý pro jiný model z řady 18, aby alespoň částečně vykompenzovalo zvyšující se ceny RAM.
O Xiaomi 18 bohužel nemáme v tuto chvíli žádné další a podrobnější informace, což je poměrně škoda. Nicméně ale věříme, že se v následujících týdnech a měsících budeme o nich dozvídat více podrobností i s tím ohledem, že oficiální představení (alespoň pro Čínu) se nejspíše odehraje okolo září letošního roku.