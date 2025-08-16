Xiaomi 16 dostane vítané vylepšení fotoaparátu, jen tentokrát ne toho hlavního

- Xiaomi se podle posledních spekulací nezaměří jen na hlavní fotoaparáty, ale také na selfie kameru
- Ta má dostat řadu vítaných vylepšení, které ocení nejen zarytí selfie maniaci
- Vlajkové modely Xiaomi 16 mají mít premiéru už příští měsíc
V souvislosti s novými chytrými telefony se nejčastěji hovoří o vylepšeních pro fotoaparáty. Jenže tyto debaty se vedou takřka výhradně v souvislosti s hlavními snímači na zadní straně, přičemž přední selfie kamera bývá často opomíjena. Přitom řada uživatelů si pořizuje selfie právě přední kamerou, na kterou se mnoho výrobců příliš nesoustředí. A když ano, jedná se o jednorázová a drobná vylepšení, kterým není dáván velký prostor. Změnit by to chtělo čínské Xiaomi u svého modelu s číselným označením 16 a 16 Pro.
Ostré a detailní selfie a všech podmínek
Nová spekulace pocházející přímo z říše středu napovídá, že se Xiaomi chystá přední selfie kameru vylepšit opravdu razantně. Nový čip má nabídnout například 50Mpx rozlišení, možnost natáčet ve 4K při 60 snímcích za sekundu nebo dokonce automatické ostření, které ani dnes nebývá zdaleka standardem. Také má fotoaparát pochopitelně nabídnout i široký pozorovací úhel, abyste se do záběru vešli nejen vy, ale také vaši přátelé.
Tato vylepšení by měla výrazně zlepšit selfie schopnosti příští generace vlajkových lodí od Xiaomi ve srovnání s jejich současnou produkcí, zejména při horších světelných podmínkách. Hlavní zadní fotoaparát modelu Xiaomi 16 bude disponovat rozlišením 50 Mpx a snímač se má pyšnit velikostí 1/1,3″, zatímco model 16 Pro dostane stejné specifikace, ale jeho hlavní fotoaparát bude podporovat ultra vysoký dynamický rozsah a bude vybaven snímačem ToF.
Podle dřívějších informací bude mít Xiaomi 16 baterii s kapacitou 7 000 mAh, 6,3palcový plochý OLED displej, 50Mpx širokoúhlý objektiv a 50Mpx teleobjektiv, možná periskopický. Očekává se, že Xiaomi 16 a 16 Pro budou první zařízení s čipsetem Snapdragon 8 Elite 2, která budou uvedena na trh před koncem září letošního roku.