Xbox Game Pass zdarma? Microsoft zvažuje zajímavou variantu

Microsoft chce dostat službu Xbox Game Pass k co nejširšímu okruhu hráčů

V rozvojových zemích by údajně mohl nabídnout bezplatnou variantu

Hráči by si na hraní vydělávali sledováním reklam

Microsoft letos provedl rošádu ve svých herních předplatných – zdražil vrcholnou variantu Game Pass Ultimate a zařadil do nabídky levnější úroveň Game Pass Core, která za cenu 149 korun měsíčně poskytuje přístup k desítkám her. Redmondští nyní zvažují ještě dostupnější variantu, ve se nebude platit penězi, ale časem.

Game Pass zcela zdarma*

O myšlence zavést bezplatnou variantu služby Xbox Game Pass hovořil sám finanční ředitel herní divize Microsoftu Tim Stuart na akci Wells Fargo TMT Summit v souvislosti s hraním na rozvojových trzích jako je Afrika, Indie nebo jihovýchodní Asie. Na těchto trzích není obvyklé, že by domácnosti kupovaly herní konzole a předplácely si přístupy k herním knihovnám, tudíž Microsoft přemýšlí, jak jim tento zážitek zprostředkovat, a přitom neprodělat.

Stuard uvedl, že v Africe žije spousta mladých lidí, jejichž majetkem je smartphone či jiné mobilní zařízení, ale jejich příjmy nejsou dostatečně vysoké k zakoupení přístupu do knihovny Game Pass. Z tohoto důvodu v Redmondu uvažují o novém obchodním modelu, který by mohl do jeho herní sítě přilákat až 3 miliony nových hráčů. Princip jeho fungování má být jednoduchý – za streamování her by se „platilo“ koukáním na reklamy. Stuart v rozhovoru zmínil model dvě hodiny hraní za shlédnutí půlminutové reklamy, ve finále ale zřejmě zvolí přísnější podmínky.

Naznačuje to kód operačního systému konzolí Xbox, ve kterém vývojář Title_OS nalezl úryvky zmiňující bezplatný přístup ke knihovně Game Pass po dobu rozdělenou do 15minutových bloků – pravděpodobně tak v Redmondu počítají se čtvrthodinou hraní za jednu shlédnutou reklamu. S nasazením této funkce zřejmě Microsoft počítá v příštím roce, otázkou ovšem je, zda ji pustí globálně nebo bude omezená pouze na zmíněné rozvojové trhy.

Microsoft se netají tím, že by chtěl dostat službu Game Pass na co nejširší okruh zařízení – příští rok se mu to nejspíše povede u jablečných platforem iOS a iPadOS, neboť Apple musí v souladu s evropským Aktem o digitálních trzích tyto systémy více otevřít pro konkurenční aplikace a služby.