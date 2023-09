Xbox Live Gold dnes končí. Předplatitelé budou převedeni na zajímavější službu

Dnes končí herní služba Xbox Live Gold

Microsoft za stejné peníze nabízí atraktivnější předplatné Game Pass Core

Předplatitelé získají přístup ke knihovně 36 her

Už je to více než 20 let, kdy Microsoft spustil placenou službu Xbox Live Gold. Její předplatitelé získali jednak přístup k online hraní, ale také dvě hry měsíčně zdarma a výhodné akce na ostatní hry z katalogu. Služba Xbox Live Gold pomohla Microsoftu zejména v počátcích k upevnění pozic na herním trhu, postupně ji ale vytlačila služba Game Pass. Ta je sice dražší, ale v základu obsahuje širokou knihovnu her bez dodatečných poplatků.

Xbox Live Gold končí, nastupuje Game Pass Core

Na základě předchozího upozornění dnes Microsoft původní Xbox Live Gold ruší a namísto ní přichází se službou Game Pass Core. Jedná se o nejlevnější variantu Game Passu, tudíž neobsahuje tolik výhod jako „plnotučné“ varianty, nicméně pro příležitostné hráče může být zajímavá.

Bonusy zůstávají stejné jako u končícího Xbox Live Gold s jednou výjimkou – končí rozdávání dvou (víceméně neatraktivních) her každý měsíc, místo toho předplatitelé získají přístup ke knihovně kvalitnějších titulů. Microsoft původně slíbil 25 her, nakonec tento seznam navýšil na 36:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Dostupné hry v seznamu se mohou v průběhu měnit, aktualizace knihovny má údajně probíhat dvakrát až třikrát ročně.

Služba Game Pass Core bude v České republice stát 149 korun měsíčně, tedy stejně jako původní Xbox Live Gold. Předplatitelé staré služby budou automaticky převedeni na Game Pass Core, přičemž původně získané hry v rámci Games with Gold jim zůstanou (dokud budou předplatiteli).