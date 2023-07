Xbox Live Gold končí. Microsoft jej nahradí atraktivnější variantou

Microsoft ukončí službu Xbox Live Gold, změní se na Game Pass Core

Pro hráče to znamená konec pravidelných her zdarma

Výměnou za to dostanou omezenou nabídku 25 her z Game Passu

Služba Xbox Live Gold ve své době znamenala průlom v oblasti konzolí – možnost za drobný poplatek hrát online se svými přáteli udělalo z konzole Xbox 360 hit, ze kterého Microsoft dodnes těží. S příchodem bohatého katalogu her Game Pass ovšem atraktivita samotného předplatného Live Gold začala klesat, přičemž mu nepomohla ani měsíční nálož několika her zdarma, které vesměs za moc nestály. Nyní se proto v Redmondu rozhodli, že jej už nebudou držet při životě a službu v září ukončí.

Místo dvou her zdarma omezená knihovna titulů

Její místo ovšem nezůstane prázdné a zaplní jej nové předplatné Game Pass Core. V rámci něj získáte možnost hrát se svými přáteli online multiplayer, přístup k zajímavým slevovým akcím a nově také malou knihovnu 25 her, které si budete moci stáhnout a hrát bez dalšího poplatku, tedy obdobně jako v případě „velkého“ Game Passu. Končí tak pravidelné rozdávání her, které svou (ne)atraktivitou patrně příliš mnoho nových hráčů k předplatnému nepřesvědčilo. Pokud jste si je ovšem aktivně přidávali do své knihovny, zpětně vám je nikdo nevezme.

Alternativa v podobě omezeného katalogu her je nicméně velmi zajímavá, obzvláště s ohledem na zařazené tituly. Microsoft už zároveň přislíbil, že každý rok seznam rozšíří o 2 až 3 hry, takže atraktivita Game Pass Core s časem poroste. Při spuštění budou k dispozici tyto tituly (další budou oznámeny později): Among Us, Descenders, Dishonored 2, Doom, Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Human: Fall Flat, Inside, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 a The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Jedná se tedy o příjemný mix starších a nových her, primárně z dílny studií spadajících pod samotný Microsoft.

Pro giganta z Redmondu bude nicméně největším oříškem vysvětlit zákazníkům, že podporu pro online multiplayer získají v rámci předplatného Core a Ultimate, avšak u standardního Game Passu, který je cenově posazený mezi Core a Ultimate, tuto možnost mít nebudou. Pokud jde o samotnou cenu, Game Pass Core bude pokračovat v cenové politice Live Gold – měsíční poplatek tak zůstane na 149 Kč. V České republice bude novinka spuštěna 14. září letošního roku.