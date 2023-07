Xbox dramaticky vylepšil vzhled uživatelského prostředí, update míří mezi uživatele

Microsoft se rozhodl pro změnu vzhledu uživatelského prostředí

Konečně více vynikne vaše zvolená tapeta

Aktualizace se již šíří mezi uživateli

Uživatelské prostředí konzolí sice hráči používají téměř každý den, avšak pokud je dobře navržené, příliš ho nevnímají. Rozhraní Xboxu patří bezesporu mezi ty lepší, přesto u nemálo hráčů vzbudilo nevoli, když se Microsoft rozhodl výrazněji neodlišit prostředí aktuální generace Xbox Series X/Series S od předchozí generace Xbox One. Konkurenční PlayStation totiž s každou novou generací výrazně rozhraní překope, nicméně v Redmondu se patrně drží motta ze sportovního prostředí, že do vítězné sestavy se nezasahuje.

Více prostoru pro tapetu

To ovšem neznamená, že by Microsoft s uživatelským prostředím v Xboxu usnul na vavřínech a neupravoval jej průběžně tak, aby bylo pro hráče ještě pohodlnější. Jednou z větších změn, která s aktuální generací konzolí přišla, byla animovaná pozadí. Ta se ale vzhledem k rozložení ovládacích prvků v podobě dlaždic vizuálně ztrácela a hráči si je nemohli vychutnat. V nové aktualizaci, která se v těchto dnech začíná šířit mezi uživateli, je to ale naštěstí vyřešeno.

Novou verzi uživatelského prostředí testoval Microsoft více než rok a přináší více místa pro vaši tapetu, ať už animovanou či statickou, díky redukci velikosti dlaždic. Kromě toho se při vybrání herního titulu na pozadí promítne screenshot z daného titulu, aby vás Xbox nenechal na pochybách, co se chystáte spustit. Mimo to je hned z úvodní obrazovky umožněn rychlý přístup ke knihovně her, do obchodu Microsoft Store, k titulům z Game Pass, vyhledávání a nastavení, což jsou patrně nejčastější položky, které hráči využívají.

Svůj zážitek si i nadále můžete přizpůsobit dle vlastní chuti, přičemž nechybí možnost připíchnout si oblíbené hry, personalizované seznamy nebo si zobrazit widgety s informacemi o novinkách od vašich přátel či herních komunit. Nový vzhled prostředí konzolí Xbox se mezi uživatele už začal pomalu šířit, nicméně Microsoft aktualizaci uvolňuje postupně, takže je možné, že bude nějaký ten den či týden trvat, než dorazí také na tu vaši. I my v redakci se prozatím musíme smířit se starší verzí uživatelského prostředí.