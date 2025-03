Xbox chystá velké překvapení! Vlastní kapesní konzoli prý začne prodávat ještě letos

Ještě ke konci letošního roku bychom se měli dočkat přenosného zařízení od Xboxu

Zařízení s kódovým označením „Keenan“ však pro Microsoft vyrobí externí počítačová firma

V přípravě je i zbrusu nová tradiční konzole, s jejímž uvedením na trh se předběžně počítá v roce 2027

Xbox v uplynulých měsících razantně pozměnil svou obchodní strategii, neboť už se dál nemohl spoléhat na tradiční model spočívající v prodeji konzolí a exkluzivních titulů. Místo toho se herní divize Microsoftu zaměřila na širokou dostupnost a budování silné uživatelské základy předplatného Game Pass a vydávání svých her i na konkurenční platformy včetně PlayStationu. Majitelé konzole od Sony se ostatně už brzy mohou těšit na parádní Forzu Horizon 5.

Hegemon mezi vydavateli

Xbox se v průběhu posledních let vyprofiloval do role předního herního vydavatelství, ne-li toho úplně největšího. Jen považte, že díky obřím akvizicím patří do portfolia Microsoftu jedny z nejtěžších vah herního průmyslu jako Minecraft, Call of Duty, Diablo či The Elder Scrolls. Absence přímé konkurence loňského modelu PlayStation 5 Pro či postupný přechod k multiplatformnímu vydávání her však v mnoha fanoušcích vyvolal obavy, zda se nového Xboxu ještě někdy dočkají.

Partnerský handheld

Tyto obavy nyní rozptýlil magazín Windows Central, který přinesl nové informace nadcházejících konzolových plánech Microsoftu. První vlaštovkou by měla být přenosná konzole po vzoru Steam Decku či Nintenda Switch. Projekt s kódovým označením „Keenan“ však nepojede do obchodů přímo z výrobních linek technologického giganta z Redmontu. Místo toho jej Microsoft připravuje jako OEM produkt (tedy takový, který pro Xbox vyrobí někdo jiný, v tomto případě může jít o firmy jako ASUS či Lenovo, pozn. red.), ovšem s nezaměnitelným designem Xboxu, tvrdí zdroje Windows Central.

Zařízení bude patrně fungovat podobně jako nedávno představený Legion Go s operačním systémem SteamOS přímo od Valve. I proto lze očekávat, že se novinka bude blížit k fungování kapesního počítače, tedy včetně plně funkčních Windows a s patřičným důrazem na Game Pass a Microsoft Store. Pochopitelně ale nebude chybět ani možnost naistalovat třeba Steam.

Posvěcení od Nadelly

V přípravě má být i zbrusu nová tradiční konzole, jejíž místo bude zejména na stolku pod televizí. Zdroje Windows Central totiž také naznačují, že nástupce Xboxu Series X/S dostal zelenou od samotného ředitele Microsoftu Satyi Nadelly. Aktuální plány Microsoftu v oblasti hardwaru údajně aktuálně zahrnují nástupce výkonného Xboxu Series X, dále vlastní handheld a několik nových variant ovladačů (o těch už také něco málo víme). Vydání zmíněných zařízení je předběžně v plánu na rok 2027.

Nelze vyloučit, že nový Xbox bude blíže operačnímu systému Windows než kdykoli předtím. Tím se pochopitelně sníží množství práce, kterou musí vývojáři vynaložit při portování z PC. Nadále by se však mělo počítat se zpětnou kompatibilitou z předchozích konzolí, zatímco lodivod Xboxu Phil Spencer už dříve naznačil, že by na Xboxu rád viděl obchody třetích stran, včetně platforem jako Epic Game Store, GOG, itch.io, a dokonce i Steam. Jak to nakonec celé dopadne, ale ukáže jedině čas.