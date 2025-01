Peklo zamrzlo! Forza Horizon 5 míří na konkurenční PlayStation 5

Pamatujete si doby, kdy série Forza Horizon byla výhradně doménou Xboxu? No, tak ty časy jsou momentálně pryč. Microsoft poslední dobou mění svůj přístup a vypadá to, že hranice mezi konzolovými exkluzivitami se pomalu rozpadají, přičemž Forza Horizon 5 na PS5 je toho jasným důkazem. Tahle zpráva vyvolala doslova explozi reakcí. Někteří fanoušci Xboxu si stěžují, že přicházejí o něco výjimečného, jiní zase tleskají rozhodnutí zpřístupnit jednu z nejlepších závodních her širšímu publiku.

Pokud jste se báli, že verze pro PlayStation 5 bude jakýmkoli způsobem ořezaná, můžete být klidní. Vývojáři potvrdili, že se hráči dočkají kompletního zážitku, jaký znají z Xboxu a PC. To znamená:

Jednou z největších otázek bylo, zda se PS5 hráči budou moci zapojit do online závodů s ostatními. A odpověď je ANO. Forza Horizon 5 na PlayStationu bude podporovat crossplay, takže si klidně můžete dát závod s kamarády, kteří hrají na Xboxu nebo PC. Tohle je skvělá zpráva pro celou komunitu, protože se rozšíří základná hráčů a online závody budou ještě živější.

This Spring, the Horizon Festival arrives on PlayStation 5.

Start your adventure with cross-play on all platforms. pic.twitter.com/sLu9LZwV54

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 30, 2025