Xbox bude první konzolí s AI. Jaké bude mít využití?

Microsoft plánuje nasadit AI do své konzole Xbox

Ta by měla mít podobu chatbota, který bude zodpovídat dotazy na technickou podporu

Společnost bota testuje na hře Minecraft Realms, když dojde k ostrému nasazení bohužel nevíme

Umělá inteligence je v poslední době zkrátka všude a kdo ke svému produktu či službě nemůže přilepit kouzelná písmena AI, jako by ani nebyl. Jinak tomu není ani v případě Microsoftu, který ve spolupráci s OpenAI výrazně posouvá v posledních měsících celé odvětví kupředu. Sám přitom přemýšlí, kde všude by mohl umělou inteligenci využít a nyní to vypadá, že volba padla na herní konzoli Xbox. Kdo by ale čekal nějaké nové funkce ve spojení s hrami, překvapivě by se pletl.

Živou technickou podporu možná brzy nahradí AI

Podle nejnovějších informací pracuje Microsoft na chatbotu obohaceného o umělou inteligenci, který bude odpovídat na dotazy hráčů týkající se technické podpory. Podle serveru The Verge Microsoft potvrdil, že v současné době testuje chatbota s umělou inteligencí pro Xbox, přičemž zdroje obeznámené se situací uvedly, že tento chatbot je tvořen za účelem automatizace úkolů podpory pro uživatele Xboxu.

Tento chatbot je údajně propojen s Xboxem a dokumenty vztahující se k technické podpoře, což mu umožňuje odpovídat na dotazy uživatelů. Firma údajně nedávno rozšířila svůj testovací soubor, což může naznačovat, že tento „Xbox Virtual Support Agent“ jednou převezme dotazy na podporu všech majitelů Xboxu. Zdá se, že kromě odpovídání na dotazy podpory by bot mohl zvládat i další úkoly. The Verge uvádí, že by umělá inteligence mohla být použita například také k vracení peněz za hry.

„Testujeme virtuálního agenta podpory Xbox, interní prototyp animované postavy, která může odpovídat na témata vztahující se k technické podpoře Xboxu, ať už hlasem nebo textem. Prototyp usnadňuje a urychluje hráčům získávání pomoci skrze přirozený jazyk a přebírání informací ze stávajících stránek podpory Xboxu,“ uvedl Haiyan Zhang, generální manažer divize herní AI v Xboxu.

V současné době prý Microsoft interně testuje prototyp chatbota na dotazech na podporu ve hře Minecraft Realms. Zhang nicméně neřekl, kdy bychom mohli očekávat nasazení tohoto chatbota pro širokou veřejnost v rámci Xboxu. Tento chatbot není jediným způsobem, jak chce Microsoft obohatit Xbox o umělou inteligenci. Technologický gigant údajně zvažuje také vývoj kopilotů s umělou inteligencí plnící bezpečnostní a moderátorské úkoly. Tito asistenti by se starali o moderování obsahu.