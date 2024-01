Umělá inteligence do každé kanceláře. Microsoft konečně rozšiřuje AI i do Office

Microsoft rozšiřuje Copilota i do svého kancelářského balíku

Zároveň zavádí placenou verzi Copilot Pro

Nechybí ani možnost tvořit vlastní Copilot GPT

Microsoft představil novou prémiovou předplacenou službu Copilot Pro, jejímž cílem je vylepšit dobře známého Copilota (dříve Bing Chat) pomocí pokročilých funkcí umělé inteligence. Za cenu 20 dolarů měsíčně na uživatele nabízí Copilot Pro vyšší úroveň služeb, včetně přednostního přístupu k GPT-4 Turbo a rozšířené tvorby obrázků AI pomocí nástroje Image Creator z Microsoft Designer.

Postupné rozšiřování Copilota napříč platformami

Kromě toho Microsoft oznámil, respektive potvrdil všeobecnou dostupnost aplikace Copilot pro systémy iOS a Android a také rozšíření služby Copilot pro Microsoft 365 pro podniky všech velikostí, a to počínaje 16. lednem.

Aplikace Copilot Pro cílí dle slov Micorosftu především pro zkušené a pokročilé uživatele, tvůrce obsahu a všechny, kteří chtějí vytěžit z Copilota maximum možného. Předplatné nabízí sjednocenou práci s umělou inteligencí napříč zařízeními a aplikacemi, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote.

Přináší také nové možnosti, například vytváření vlastních GPT (podobně jako je to možné v rámci prémiového ChatGPT) pomocí nástroje Copilot GPT Builder.

Microsoft 365 s novým Copilotem za 20 USD

Kromě nového placeného Copilot Pro zpřístupňuje Microsoft Copilot pro službu Microsoft 365 i dalším komerčním zákazníkům. Tato služba, která byla dříve dostupná pouze velkým podnikům, je nyní přístupná firmám všech velikostí, včetně malých a středních podniků. Copilot pro Microsoft 365 integruje umělou inteligenci napříč pracovními daty a slibuje zvýšení produktivity v Teams, Wordu i Excelu. Bez minimálního počtu míst si mohou zákazníci z řad malých firem zakoupit jedno až 299 míst za 30 USD na osobu na měsíc.

Copilot se také nově rozrostl o několik nových funkcí. Jendou z těch nejvýraznějších je bez pochyby Copilot GPT umožňující uživatelům přizpůsobit Copilota specifickým zájmům, jako například fitness nebo cestování. Mobilní aplikace Copilot, která je nyní k dispozici pro systémy Android a iOS pak nabízí bezproblémovou integraci funkcí Copilot do mobilních zařízení. Kromě toho se Copilot přidává do mobilní aplikace Microsoft 365, která bude spuštěna v průběhu příštího měsíce.

U nás snad brzy

Microsoft se tak i nadále snaží využívat své unikátní partnerství s OpenAI na maximum a agresivně integruje AI všude, kde to jen trochu dává smysl. Ono je vlastně trochu s podivem, že jsme se integrace AI do Office nedočkali dřív a buď zadarmo, nebo za přístupnější cenu než 20 USD měsíčně, což v přepočtu dělá zhruba 450 Kč. U nás to ale zatím řešit nemusíme, neboť ve výčtu podporovaných zemí Česko chybí. My si tak na spuštění nové verze Copilota, respektive jeho integraci do prakticky všudypřítomného kancelářského balíku, budeme muset ještě nějakou dobu počkat.