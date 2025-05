Největší film od Applu už je za dveřmi! Sledujte ohromující ukázku z F1

Očekávaný závodní velkofilm F1 se představuje v ohromující nové upoutávce

Do kin vstoupí už 27. června, na streamovací platformu dorazí nejspíš v průběhu podzimu

V hlavní roli se objeví hvězdný Brad Pitt, režíruje Joseph Kosinski

Očekávaný závodní velkofilm F1 se jako jediný letošní počin od Applu ještě před vstupem na VOD dočká zastávky v kinech, do nichž zamíří už 27. června. Technologický gigant z Cupertina by rád ze snímku o formulích vykřesal pořádný letní trhák a soudě dle nejnovější ukázky k tomu má přinejmenším slušně našlápnuto. V uplynulém roce přitom společnost Apple významně pozměnila přístup k distribuci filmů, které přestala posílat do kin a začala je rovnou uvádět na své streamovací platformě.

Největší film od Applu?

Takový osud potkal například nenápadný hororový hit The Gorge (v češtině Roklina), který vypráví příběh dvou zkušených agentů, jejichž úkolem je hlídkovat na protilehlých stranách záhadné rokliny. Přímo na AppleTV+ už příští týden zamíří i dobrodružný snímek Pramen mládí od režiséra Guye Ritchieho s hvězdným obsazením v podobě Natalie Portman a Johna Krasinskiho. V případě F1 se však Apple rozhodl udělat výjimku, možná i s přihlédnutím k enormnímu rozpočtu, který se údajně blíží 300 milionům amerických dolarů. Nějaký ten dolar navíc od návštěvníků kin tak jistě přijde vhod.

Hit jako Top Gun?

Film od režiséra Josepha Kosinskiho, který stojí i za úspěšným pokračováním Top Gunu, vsází kromě hereckých schopností Brada Pitta na autentické pojetí samotných závodů. Vždyť se také natáčelo například během Velké ceny Velké Británie 2023, kde se Pitt proháněl po okruhu Silverstone v upraveném závodním autě F2.

Dechberoucí audiovizuální zpracování, o němž se ostatně můžete přesvědčit v ukázce, zkrátka láká k návštěvě velkého plátna, ideálně IMAXu. Pokud ale F1 neuspěje, Apple by mohl po vzoru Netflixu zanevřít na kina úplně, což by z pohledu Hollywoodu nebylo příliš povzbudivé rozhodnutí. Na Apple TV+ se nicméně novinka objeví až po skončení promítání v kinech, patrně tedy začátkem podzimu.

A co vy? Máte v plánu zajít na F1 do kina, nebo se na film raději podíváte až z pohodlí domova? Dejte nám vědět v komentářích.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.