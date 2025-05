Filmový Glum má nové datum premiéry. Fanoušci si pořádně počkají

Očekávaný film Lord of the Rings: The Hunt for Gollum dorazí do až kin 17. prosince 2027

Režisér a hlas Gluma v jedné osobě to odůvodnil náročností příprav, původně měl mít snímek premiéru na konce příštího roku

Stále není jasné, zda se do hlavních rolí Gandalfa a Aragorna vrátí Ian McKellen, resp. Viggo Mortensen

Očekávaný film Lord of the Rings: The Hunt for Gollum měl původně dorazit do kin v prosinci příštího roku. Přibližně před dvěma měsíci však režisér snímku a hlas Gluma v jedné osobě na fanouškovském setkání ve Vancouveru prozradil, že kvůli náročným přípravám bylo třeba nového filmového Pána prstenů o rok odložit. Konkrétní datum premiéry jsme se nicméně dozvěděli až nyní – v kalendáři si tak můžete zaškrtnout 17. prosince 2027.

Hvězdná konkurence?

Podle analytické platformy Comscore na stejné datum připadají také dosud neoznámené Hvězdné války, patrně však někdo pouze zapomněl ze systému vymazat původní termín nedávno představeného snímku Star Wars: Starfighter režiséra Shawna Levyho s Ryanem Goslingem v hlavní roli. Uvolněné místečko v kalendáři by tak mělo připadnout právě Glumovi.

Návrat starých známých

Na očekávaný návrat do Středozemě z producentských pozic dohlédnout klíčoví tvůrci původních filmů – scénáristky Fran Walsh a Philippa Boyens i slavný režisér Peter Jackson. Walsh a Boyens se kromě produkčních povinností opět zhostí i scénáře. Jacksona nicméně v režisérském křesle vystřídá zmíněný Serkis, který zároveň opět propůjčí svůj ikonický hlas Glumovi.

Podle dostupných informací by se měl film odehrávat mezi událostmi Společenstva prstenů a Dvou věží. Děj by se měl točit kolem důvěrně známých postav – čaroděje Gandalfa a hraničáře Aragorna, kteří se snaží dostihnout Sméagola, hobita znetvořeného mocí Jednoho prstenu. V tuto chvíli není jasné, zda se v ikonických rolích opět představí dvojice Ian McKellen a Viggo Mortensen. První jmenovaný by se k roli Gandalfa vrátil rád, zatímco Mortensen zatím zůstává zdrženlivý a rozhodne se až na základě scénáře.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.