Další pokus o vzkříšení slavné filmové ságy? V nových Star Wars si zahraje Ryan Gosling

Filmová společnost Lucasfilm oznámila nové Hvězdné války s Ryanem Goslingem

Snímek s názvem Star Wars: Starfighter dorazí do kin 28. května 2028

Hvězdné války mají za uplynulé roky na kontě řadu zrušených projektů, bude to tentokrát jiné?

Ať už si o novodobé skywalkerovské trilogii myslíte cokoliv, jedno se filmům, které vznikaly už pod dohledem Disneyho, upřít nedá – nakonec to dotáhly až do kinosálů, což se o drtivé většině následných projektů říct nedá. Fanoušci se nejspíš nikdy nedočkají leteckého snímku Rogue Squadron od režisérky Patty Jenkins, sólového návratu Rey Skywalker ani zamýšlené trilogie od Davida Benioffa a D. B. Weisse, tvůrců seriálové Hry o trůny. Všechny zmíněné snímky pojí stejný osud – k jejich zrušení došlo ještě předtím, než vůbec mohla padnout první klapka.

Star Wars + Ryan Gosling

Do nejistých vod se nyní pouští další velké herecké jméno. Hlavní roli v chystaném snímku s názvem Star Wars: Starfighter získal hvězdný Ryan Gosling, který se naposledy objevil v povedené akční komedii Kaskadér a na svém kontě má hity jako Barbie, Blade Runner 2049 či muzikálový La La Land. Do režisérské židle tentokrát usedle Shawn Levy, který v roce 2021 zaujal akční komedií Free Guy a v loňském roce vypustil do kin povedenou marvelovku Deadpool & Wolverine.

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dsbVb3VdBY — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Star Wars: Starfighter: datum uvedení

K oznámení nadějné tvůrčí spolupráce došlo při příležitosti akce Star Wars Celebration v Japonsku, ačkoliv o zapojení Goslinga do univerza Hvězdných válek hovoří insideři už nejméně několik týdnů. Společnost Lucasfilm nicméně rovnou přišla i s termínem uvedení do kin. Pokud se tedy nic nepokazí, mohou si fanoušci poznačit v kalendáři datum 28. května 2027. Podle oficiálního popisu půjde o „zbrusu nové dobrodružství s novými postavami zasazené do období, které dosud nebylo na filmovém plátně zpracováno“.

Starfighter není jediným chystaným snímkem z univerza Star Wars. Už v příštím roce, konkrétně 22. května, vstoupí do kin film Mandalorian & Grogu, který příběhově naváže na třetí sérii seriálového Mandaloriana v podání Pedra Pascala. Lucasfilm navíc v blogovém příspěvku ujistil fanoušky, že dříve oznámené projekty jsou stále v přípravě, a to včetně filmů Sharmeena Obaida-Chinoye, Jamese Mangolda, Taiky Waititiho a nové trilogie Simona Kinberga.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.