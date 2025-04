Herní univerzum Star Wars rozšíří titul Zero Company, inspiraci čerpá z XCOMu

Další hrou ze světa Star Wars bude titul s názvem Zero Company

Půjde o taktickou tahovou strategii, pravděpodobně ve stylu XCOMu

Více informací bychom se měli dozvědět už 19. dubna

Her ze světa Star Wars je poměrně velké množství, přičemž většina z nich je vcelku povedená. V poslední době se například urodily zajímavé tituly jako Star Wars Outlaws či Star Wars Jedi: Survivor, které rozšiřují oblíbený svět a dávají nám nahlédnout také na trochu jiné aspekty světa v předaleké galaxii, mimo filmovou sérii. V přípravě jsou ale i další zajímavé hry, jako je například titul Star Wars Eclipse od francouzského studia Quantic Dream, který by měl být zasazen do období Vysoké republiky a jenž je prozatím zahalen tajemstvím. To ale není všechno.

Tahovka ze světa Star Wars

Společnost Electronic Arts už v roce 2022 oznámila, že chystá strategii ze světa hvězdných válek, přičemž nyní konečně tento titul dostal jméno: Zero Company. Co se týče konkrétních informací, je EA prozatím poměrně tajnůstkářská, nicméně na webu hry se píše, že se bude jednat o singleplayerovou taktickou tahovou hru. Vzhledem k tomu, že vývoj má na starosti studio Bit Reactor, které se podílelo například na tvorbě legendární tahové strategie XCOM, je poměrně jasné, kde budou autoři čerpat inspiraci co se týče herních mechanik.

Více informací bychom se měli dozvědět na akci Star Wars Celebration, která se bude konat už 19. dubna v Japonsku. Těšit se každopádně mohou majitelé konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S, pochopitelně společně s PC hráči. Ačkoli her s licencí Star Wars je poměrně hodně, strategií bychom mezi nimi zase tolik nenašli. Mezi ty nejoceňovanější patří realtimová strategie Star Wars: Empire at War, která si na serveru Metacritic drží solidní hodnocení 79 bodů ze 100. Hra nicméně vyšla v roce 2006, tudíž už je nejvyšší čas na nějakou novou strategii, která by nejen oživila žánr, ale rozšířila svět hvězdných válek i o něco jiného, než o další máchání světelným mečem.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.