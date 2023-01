Windows 11 letos zřejmě dostanou tři větší updaty. Kdy se dočkáme prvního?

Windows 11 přechází na nový způsob vydávání aktualizací

Letos bychom se měli dočkat tří větších updatů

Microsoft v loňském roce kompletně změnil systém vydávání aktualizací operačního systému Windows. Donedávna vycházely dvakrát do roka velké updaty, od loňského podzimu mají být aktualizace menší, zato častější. První vlaštovka pod interním označením Moment 1 dorazila loni v říjnu, dalších „momentů“ bychom se měli dočkat v průběhu tohoto roku. Kolik jich bude a kdy dorazí první?

Moment 2 přijde už zanedlouho

Druhá větší aktualizace Windows 11 se podle serveru Windows Central připravuje na únor nebo březen letošního roku. Novinky v ní obsažené lze vydedukovat z posledních sestavení systému v programu Windows Insider, jsou jimi například kompaktní podoba hlavního panelu na tabletech, energetická doporučení v nastavení, vyhledávání ve Správci úloh nebo celoobrazovkový panel s widgety.

Aktualizován by mohl být například i Poznámkový blok, který se podle omylem zveřejněných obrázků z interního sestavení dočká panelového rozhraní.

Moment 3 na konci jara, Moment 4 na podzim

Druhá letošní várka vylepšení by měla dorazit někdy v květnu nebo v červnu letošního roku. Podle Windows Central by se měla zaměřovat především na skládací zařízení, a to jak s jedním, tak se dvěma displeji. V tomto updatu by také mohlo dojít k nahrazení aplikací Pošta a Kalendář novým klientem Outlook, u něj je ale zapotřebí zapracovat na některých esenciálních funkcích, například na podpoře emailových služeb třetích stran. Microsoft by měl rovněž vylepšovat konzistentnost některých systémových nabídek – některé totiž stále pocházejí z Windows 7 nebo 8.

Poslední letošní aktualizací má být údajně Moment 4, dorazit má v září nebo v říjnu letošního roku. Novinky chystané do tohoto updatu jsou neznámé, avšak hovoří se o tom, že s touto aktualizací dojde k povýšení současné verze 22H2 na verzi 23H2. To znamená, že kromě nových funkcí by měla být od tohoto data počítán nový cyklus podpory.