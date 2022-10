Nová aktualizace Windows 11 přidává panely v Průzkumníkovi a několik dalších vylepšení

Když Microsoft v minulém měsíci vydal velkou podzimní aktualizaci Windows 11, zároveň slíbil, že další várka vylepšení dorazí už v říjnu. A protože sliby se mají plnit, vyšla dnes v noci další aktualizace, která systém obohacuje o několik příjemných novinek.

Panely v Průzkumníkovi

Zřejmě největší změna potkala výchozí prohlížeč souborů. Microsoft do Průzkumníka přidal podporu panelového rozhraní, takže si můžete v jednom okně najednou otevřít více složek a přepínat se mezi nimi pomocí karet v horní části okna. Oproti internetovým prohlížečům ale bohužel zatím nejde jednotlivé panely připínat, aby se otvíraly kdykoliv po novém spuštění aplikace.

Tím však změny nekončí – Průzkumník rovněž dostal sekci oblíbených, do kterých lze připínat často používané soubory ke snadnějšímu přístupu. Vylepšené je i zobrazování informací u sdílených souborů na OneDrive, kdy vám prohlížeč souborů nově řekne, kdo na souboru naposledy pracoval nebo jej komentoval. OneDrive bude zároveň nabízet seznam kontaktů, s nimiž sdílíte soubory nejčastěji.

Doporučené akce

Pro větší produktivitu Microsoft do systému přidal funkci, která rozpozná slova v označeném textu a dá vám na výběr z několika akcí. U emailových adres budete moci rychle zaslat email a telefonní čísla půjde ukládat do adresáře, nebo na ně rovnou volat pomocí aplikací Skype či Teams nebo přes telefon skrze Phone Link. Pokud systém rozpozná datum, nabídne vám přidání události do kalendáře.

Přetékání aplikací přes hlavní panel

Jedním z nedostatků Windows 11 byl od počátku ořezaný hlavní panel, na který se vešlo (podle šířky monitoru) omezené množství ikon. Po aktualizaci se vám v případě zaplnění objeví na konci hlavního panelu tři tečky, pod kterými se budou skrývat ikony ostatních otevřených aplikací.

Kromě toho Microsoft konečně vrátil do kontextové nabídky Hlavního panelu možnost spustit Správce úloh.

Inteligentnější sdílení

Z Windows 11 bude rovněž snadnější sdílení souborů na zjistitelná okolní zařízení, a to skrze funkci Windows Share, kterou půjde vyvolat u libovolných souborů na ploše, v Průzkumníkovi, nebo v aplikacích Xbox, Výstřižky či Fotky.

Fotky v novém kabátku

A když už je řeč o Fotkách, Microsoft u této aplikace chystá ke konci října velkou aktualizaci, která změní vzhled a přidá nové funkce, například vytváření vzpomínek nebo integraci iCloudu. Naopak rozloučit se budeme muset s videostřižnou, jejíž funkce přebírá separátní aplikace Clipchamp.

Společně s říjnovou aktualizací Windows 11 vydal Microsoft update i pro Windows 10, avšak u tohoto systému žádný seznam novinek zveřejněn nebyl, takže se pravděpodobně jedná pouze o skromnou aktualizaci měnící méně viditelné věci pod kapotou.