Vyšla velká aktualizace Windows 11. Co nového přináší? (kompletní přehled vylepšení)

Microsoft vydal první a zároveň poslední velkou aktualizaci Windows 11

Přináší spoustu novinek, avšak některé funkce stále budou uživatelům chybět

Aktualizace je zdarma a nainstalovat si ji můžete již dnes

Loni v říjnu Microsoft vypustil do světa systém Windows 11, který postupně nahrazuje oblíbené „desítky“. Ty měly být vůbec poslední číselnou verzí Windows, avšak v Redmondu zjevně své původní plány přehodnotili. Windows 11 přinesly designová vylepšení a také několik zjednodušujících prvků, které dlouholeté uživatele okenního systému spíše zklamaly.

V průběhu roku Microsoft vydal pár drobných updatů, avšak ten hlavní přichází právě nyní – po necelém roce od uvedení první verze přichází 2022 Update, který systém povyšuje na verzi 22H2. Jaké novinky první (a zároveň poslední) velká aktualizace Windows 11 přináší?

Vytváření složek v nabídce Start

První velkou novinkou je konečně možnost vytvářet složky zástupců aplikací v nabídce Start. Funguje to podobně jako dříve s dlaždicemi – stačí přetáhnout jednu ikonku na druhou, čímž dojde k vytvoření složky. Do ní pak lze umisťovat zástupce dalších aplikací a také jí přidělit jméno. Obtížnější je ale smazání celé složky, v tomto případě je nutné z vymazávat jednu aplikaci po druhé.

Více či méně připnutých aplikací

Aplikaci Start si nově můžete lépe přizpůsobit. Velikost sice stále upravit nejde, avšak můžete si alespoň vybrat, jaké množství připnutých aplikací v ní chcete vidět – dva, tři nebo čtyři řádky. Čím více zvolíte, tím méně se pak vejde do nabídky naposledy otevřených souborů.

Přetahování souborů na hlavní panel

Nová verze Windows také vrací do hry důležitou schopnost hlavního panelu umístit do popředí aplikace, na jejichž ikonky uživatel přetahuje soubor. V případě, že je soubor přetažen do pravého dolního rohu obrazovky, dojde k jeho umístění na plochu.

Spolupráce hlavního panelu s Teams

Hlavní panel také umí lépe pracovat s komunikačním nástrojem Teams. Pokud je aplikace spuštěná, můžete si přímo v oznamovací oblasti ztlumit mikrofon. Kromě toho z náhledu okna libovolné aplikace v hlavním panelu lze vyvolat sdílení celého okna v Teams.

Nová dotyková gesta

Microsoft rovněž přidal několik novinek pro zařízení s dotykovými obrazovkami, mezi nimi nová gesta:

Tažením nahoru/dolů ze spodu obrazovky otevřete/zavřete nabídku Start

V nabídce Start se lze přejetím prstu doleva/doprava přepínat mezi připnutými aplikacemi a seznamem všech aplikací

Přejetím prstu z pravého dolního roku směrem vzhůru se nově otevřou rychlé přepínače

Seznam Bluetooth zařízení přímo u hodin

Z menu rychlého nastavení se dostanete k seznamu zařízení připojených přes Bluetooth, aniž by bylo nutné otvírat systémové nastavení. V rychlém nastavení rovněž uvidíte přehlednější indikátor nabití baterie, který je identický jako ten na zamykací obrazovce.

Vylepšený průzkumník

Microsoft také věnoval péči výchozímu systémovému prohlížeči souborů. Integrace panelového rozhraní ještě přidána nebyla (dorazí příští měsíc), avšak několik novinek se přeci jen našlo. Nově lze například připínat do rychlého přístupu (který se přejmenoval na oblíbené) nejen složky, ale také konkrétní soubory. Budou tak vždy k vidění hned po spuštění Průzkumníka na úvodní stránce.

Staronovou funkcí jsou náhledy složek, kdy ve větším zobrazení uvidíte miniatury toho, co se v nich nachází.

Do Průzkumníka je rovněž lépe integrovaný OneDrive – v pravém horním rohu nově naleznete ikonku obláčku, kliknutím na ni se pak dozvíte stav synchronizace, stav zaplnění a získáte důležité odkazy do nastavení účtu či do webového rozhraní.

Nová je i klávesová zkratka CTRL + Shift + C, která zkopíruje cestu k označenému souboru, aniž by bylo nutné otvírat kontextové nabídky.

Vylepšené přichytávání oken

Windows 11 přinesly šikovný způsob rozmisťování oken na obrazovku v předem zvoleném rozvržení. Letní update tuto funkci rozvíjí tak, aby ji bylo snazší používat i na dotykových obrazovkách – stačí prstem (jde to i kurzorem) „přijet“ s oknem k horní části obrazovky, načež se otevře seznam možných rozvržení.

Microsoft počítá i s klávesovými zkratkami, požadované rozvržení půjde vyvolat kombinací kláves Win + Z + číslo.

Stěhování Ovládacích panelů do nastavení

Došlo i na přemístění několika položek nastavení z Ovládacích panelů do moderního nastavení. Do sekce Programy a funkce se nově dostanete skrze Nastavení – Aplikace – Nainstalované aplikace. Do Nastavení se rovněž přesunula možnost odinstalování systémových aktualizací, nebo některé položky pokročilých nastavení sítě včetně zjišťování sítě, sdílení souborů, tiskáren a veřejných složek.

Změny v rozhraní

Update Windows 11 přináší i nový design posuvníků hlasitosti a jasu, který lépe koresponduje s celým prostředím systému.

Nové jsou i ovládací prvky médií na zamykací obrazovce, které rovněž více přispívají k celkové konzistenci systému.

Microsoft také změnil ikony v kontextových nabídkách a přidal grafický efekt poloprůhledného pozadí do více míst v systému.

Zbrusu nový správce úloh

K velkým změnám došlo u Správce úloh, který má zcela nový kabátek včetně podpory tmavého režimu. Namísto karet nyní Správce úloh používá sloupec ikon na levé straně, s jejichž pomocí přistupujete k jednotlivým sekcím.

Novinkou Správce úloh je režim efektivity, který umožní ručně omezovat aplikace s vysokou spotřebou. Tento režim však není možné použít na systémové procesy nebo skupiny procesů.

Nový režim soustředění

Pokud nechcete, aby vás během práce vyrušovaly notifikace, máte nově možnost buď aktivovat režim nerušit, nebo si podrobně nastavit funkci soustředění. Tu lze aktivovat na určitý čas a kromě vypnutí notifikací dojde k odstranění notifikačních štítků na ikonách aplikací v hlavním panelu.

Další novinky

V systému je přeinstalovaná videostřižna Clipchamp

Hráče her potěší optimalizace výkonu pro snížení latence a odemknutí funkcí jako je Auto HDR nebo variabilní obnovovací frekvence u her spuštěných v oknech

Pokud v režimu Letadlo změníte nastavení bezdrátových sítí, při příští aktivaci si bude systém toto natavení pamatovat

Windows 11 také dostávají lepší podporu sluchátek Apple AirPods, zejména v oblasti vyšší kvality zvuku v hlasových hovorech

Lepší je i podpora dynamické obnovovací frekvence, kdy Windows 11 používají vyšší frekvence nejen v aplikacích, ale i na vybraných místech v systému – pohyb kurzoru, animace, posouvání položek apod.

Funkce živé titulky umí nově přepisovat mluvený obsah z libovolného zdroje zvuku, včetně toho, který je právě zaznamenáván mikrofonem

Systém Windows 11 lze také nově celý ovládnout hlasem, a to za pomoci zobrazované mřížky, v níž si uživatel vybere místo ke kliknutí. Tato funkce je ale zatím dostupná pouze v angličtině. V ní si uživatelé mohou nově vychutnat přirozenější hlasy ve funkci předčítač

Rozšířena byla podpora Android aplikací do dalších 31 zemí světa, ovšem Česká republika mezi nimi nadále chybí

Co se nezměnilo?

Jak vidíte, nových funkcí je poměrně hodně, ovšem stále je co vylepšovat. Kalendář u hodin je stále hloupý, Správce úloh stále nejde vyvolat pravým klikem na hlavní panel apod. Nezměnily se ani hardwarové požadavky, také bez moderního procesoru s podporou Secure Bootu se ani nadále neobejdete.

Microsoft s uvedením letního updatu Windows 11 také potvrdil předchozí spekulace o novém přístupu k budoucím aktualizacím. Namísto velkých updatů bude dodávat drobnější, ale častější aktualizace. V podstatě začne platit pravidlo, že jakmile redmondští uznají některou testovanou novinku za připravenou, vypustí ji v rámci drobného aktualizačního balíčku kdykoliv v průběhu roku.

První takový update překvapivě dorazí už příští měsíc a přinese několik zajímavých novinek:

Podporu panelového rozhraní v Průzkumníkovi souborů

Nové prostředí pro správu fotografií v aplikaci Fotky

Doporučování akcí při kopírování text

Schopnost hlavního panelu zobrazit ikony otevřených aplikací, které se na něj nevejdou

Vylepšené sdílení na okolní zařízení

Pokud si chcete užít nové funkce Windows 11 již dnes, stačí na podporovaném zařízení navštívit v Nastavení sekci Windows Update a aktualizaci nainstalovat. Pokud se vám z nějakého důvodu nenabízí, můžete ji ručně vyvolat s pomocí nástroje Windows 11 Installation Assistant, který stáhnete na této stránce. Další možností je vytvoření bootovacího média s nejnovější verzí s pomocí nástroje MediaCreationTool, který najdete na stejné stránce.