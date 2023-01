Windows 11 dostanou nového Průzkumníka souborů. Víme, jak bude vypadat

Dojde na zakulacování i stěhování ovládacích prvků

Těšte se například na organizování souborů podle barev a slov jako ve Finderu na macOS

V Redmondu neustále vylepšují systém Windows 11, a to včetně jeho aplikací. Aktualizovány jsou i takové stálice jako Průzkumník souborů nebo Poznámkový blok, obě například před nedávnem dostaly podporu panelového rozhraní, byť druhá zatím pouze v programu Insider. Tím však novinky nekončí – podle zjištění serveru Windows Central chystá Microsoft pro Průzkumníka souborů výraznější proměnu. Znovu.

Jednou z velkých novinek má být oddělení ovládacích prvků pro navigaci a pro práci se soubory. Zatímco navigační tlačítka mají zůstat nalevo od adresního řádku, příkazy pro kopírování, vkládání, zobrazení apod. se přesunou do nového panelu přímo nad samotné soubory a složky. Na domovské obrazovce mají být k vidění větší náhledy doporučených souborů.

Průzkumník má rovněž dostat výraznější integraci služby Microsoft 365 – v novém panelu napravo budou údajně k vidění emailové konverzace, komentáře nebo editace týkající se souborů sdílených prostřednictvím cloudu OneDrive. Bohatší mají být i možnosti prohlížení fotografií, a to skrze náhledy vyvolané myší. Hovoří se i o možnosti organizace souborů pomocí klíčových slov a barev (podobně jako to umí Finder v macOS).

Co se dalších vizuálních změn týče, v plánu je zakulacení pole pro vyhledávání a také obdélníku s právě označenou položkou v levém panelu. Prohlížeč souborů má být rovněž lépe ovladatelný na zařízeních s dotykovými displeji.

A kdy se nového Průzkumníka dočkáme? Podle jmenovaného zdroje by měla být většina výše zmíněných funkcí k dispozici do konce letošního roku. Aplikace je pochopitelně stále ve vývoji, takže se do zpřístupnění běžným smrtelníkům může ještě cokoliv změnit. Své jistě budou mít co říci i betatesteři, na něž vývojáři kolikrát dali.