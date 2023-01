Panely v Poznámkovém bloku a lepší posuvník hlasitosti. Do Windows 11 míří nové funkce

Microsoft po nějaké době vydal nové testovací sestavení Windows 11, které do systému přidává několik zajímavých novinek. Verze s číselným označením 25281 je prozatím k dispozici pouze v kanále Dev Channel. Co obsahuje?

Jednou z největších novinek je přidání panelového rozhraní do aplikace Poznámkový blok. V jednom okně je tak nově možné otevřít více poznámek a přepínat mezi nimi skrze panely v záhlaví. O tom, zda se budou nové poznámky otevírat v okně, nebo v dalším panelu stávajícího okna, se můžete rozhodnout v nastavení.

Stejně jako u internetových prohlížečů lze tažením panely vyčleňovat do samostatného okna, pro správu panelů jsou dokonce k dispozici nové klávesové zkratky.

Microsoft bohužel nezapracoval na designové konzistenci, takže panely v Poznámkovém bloku vypadají jinak než v Průzkumníkovi souborů nebo v prohlížeči Microsoft Edge. Tři aplikace – tři různá provedení. Na tom by měli ještě v Redmondu zapracovat.

Three apps from Microsoft with Tabs – the Edge browser, Terminal and the new tabbed Explorer in Windows 11:

Three different tab sizes, fonts, close buttons, separators, margins… #UX #OCD 🤔 pic.twitter.com/9DMH5UQ0DU

— Martin Suchan (@martinsuchan) November 5, 2022