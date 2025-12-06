WhatsApp v hledáčku Bruselu. Problém představuje otravná Meta AI

- Meta údajně vnucuje svou AI všem uživatelům WhatsAppu, prakticky bez svolení
- Evropská komise s tím má problém a zahájila vyšetřování americké firmy
- Může z toho být pokuta ve výši 10 % globálního ročního obratu
Ostříží zrak evropského regulátora po nějaké době znovu dopadá na společnost Meta, tentokrát však kvůli celosvětově nejpopulárnější chatovací aplikaci WhatsApp. Evropská komise (EK) zahájila formální šetření proti Meta, protože se obává, že její změny v politice používání AI v aplikaci WhatsApp mohou vážně narušit hospodářskou soutěž.
WhatsApp v problémech kvůli Meta AI
V říjnu 2025 Meta představila novou politiku pro WhatsApp Business: od ledna 2026 by žádní noví poskytovatelé AI chatbotů už neměli mít přístup k API WhatsAppu, a postupně budou omezení i stávající „konkurenti“. To vlastně znamená, že místo volby mezi různými AI nástroji budou uživatelé „uvězněni“ v rámci vlastního AI nástroje, což je Meta AI, postavená na proprietárním modelu Llama.
The 🇪🇺 Commission has opened an antitrust investigation into Meta's new policy regarding AI providers' access to WhatsApp 💬
For more information 👇
🔗https://t.co/D3UCgFFa1h pic.twitter.com/sGgPWSR9Hk
— EU Competition (@EU_Competition) December 4, 2025
Podle Komise tato politika může výrazně znevýhodnit konkurenční poskytovatele AI (např. menší firmy, vývojáře nebo alternativy k Meta AI), kteří by jinak mohli oslovovat zákazníky přes WhatsApp. Americká firma by tím vlastně mohla zneužít dominantní pozici, protože WhatsApp je dlouhodobě nejpoužívanější chatovací aplikace pro běžné uživatele, ale i korporátní sféru.
Pokud EK zjistí, že Meta překročila limity, hrozí nejen pokuty, ale v hře je i zásadní precedens, který by mohl ovlivnit, jak se bude AI integrovat do dalších „super-aplikací“ a platforem v Evropě. Podle pravidel EU může firma dostat pokutu až do výše 10 % svého globálního ročního obratu (skoro 16,5 miliardy dolarů, tedy asi 342 miliard korun).
Nejde přitom o ojedinělý případ. Již dříve byly podobné praktiky vyšetřovány v Itálii — tamní antimonopolní úřad (AGCM) prověřoval, zda Meta nespojila WhatsApp a Meta AI takovým způsobem, že uživatelé byli „donuceni“ přijmout oba produkty pohromadě. Jistě si vzpomenete, že po některé z aktualizací v letošním roce se prostě v aplikaci WhatsApp (a nejen tam) objevila Meta AI, prakticky bez vašeho svolení.
Evropská komise ale nyní rozšířila šetření na celý trh EU (s výjimkou Itálie, kde probíhá vlastní řízení), čímž dává jasně najevo, že chce v oblasti AI technologií prosazovat férovou soutěž. Pokud vyšetřování EK skončí proti Metě, mohlo by to znamenat otevřenější trh pro alternativní AI chatboty, tedy skutečně širší výběr pro české i evropské firmy a koncové uživatele. A možná i odblokování možnosti připojit do WhatsAppu vlastní AI řešení bez omezení.