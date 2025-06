WhatsApp už nebude jako dřív! Připravte se na reklamy i předplatné

WhatsApp začne zobrazovat reklamy v záložce Aktuality, kde se nachází stav a kanály

Cílení inzerce se má opírat o neosobní údaje, soukromé zprávy a hovory zůstanou šifrované

Kromě reklam zavádí Meta i placené kanály a možnost jejich propagace pro lepší viditelnost

Meta oficiálně zavádí reklamy do své populární komunikační aplikace WhatsApp. Inzerce se bude zobrazovat v záložce Aktuality, která sdružuje funkce Stav a Kanály. Tento krok představuje jednu z největších změn v historii aplikace, kterou denně používá přes půldruhé miliardy lidí, a ukončuje tak její éru bez reklam.

Prý soukromě a bezpečně

Reklamy se ale nebudou objevovat přímo v soukromých konverzacích. Místo toho je uživatelé uvidí mezi příspěvky ve stavu od přátel nebo v přehledu sledovaných kanálů. Meta ujišťuje, že pro cílení inzerce bude využívat pouze omezené informace. Mezi ně patří například země nebo město uživatele, nastavený jazyk nebo přehled kanálů, které sleduje.

Zásadní by měl být příslib, že obsah osobních zpráv, hovorů nebo skupinových chatů zůstane i nadále chráněn koncovým šifrováním. Meta tvrdí, že k těmto datům nemá přístup a nebude je využívat pro personalizaci reklam. Stejně tak se zavázala, že nebude prodávat telefonní čísla uživatelů inzerentům. Uživatelé, kteří mají své účty propojené v Centru účtů Meta, si budou moci spravovat své reklamní preference centrálně.

Nová doba

Myšlenka na zavedení reklam do WhatsAppu není ani zdaleka nová. Vedení Mety o ní uvažovalo dlouhé roky, přestože zakladatelé aplikace byli striktně proti. V roce 2020 sice Meta plány na zavedení inzerce dočasně pozastavila, ale loni šéf WhatsAppu Will Cathcart potvrdil, že se na jejich implementaci stále pracuje.

Současně s reklamami představuje Meta i další nástroje pro tvůrce a firmy. Nově bude možné podpořit oblíbené kanály formou placeného měsíčního předplatného za exkluzivní obsah. Tvůrci také získají možnost své kanály propagovat, aby oslovili nové sledující. Tyto sponzorované kanály se budou uživatelům nabízet v adresáři při vyhledávání nového obsahu. Cílem těchto změn je podle Mety pomoci organizacím a firmám růst a budovat si komunitu přímo na WhatsAppu. „Majitelé kanálů budou moci sdílet exkluzivní aktualizace se svými nejvěrnějšími sledujícími a budou přitom moci vydělávat peníze,” řekl Nikila Srinivasan, viceprezident pro správu produktů ve společnosti Meta.

Bez reklam ani ránu

WhatsApp se tak chtě nechtě dostává do nové fáze, která byla ale nejspíš nevyhnutelná. Byznys Meta zatím není rozkročený tak, jak by se firmě asi líbilo, a tak zatím funguje primárně na reklamách. Prodeje AR brýlí a další jiné aktivity firmy zatím ještě nejsou ani zdaleka tak daleko, aby mohly například „dotovat“ nemonetizovaný WhatsApp. V současné době to bude spíše naopak a bude zajímavé sledovat, co bude Meta dělat s WhatsAppem z dlouhodobého hlediska.

Stejně jako reklamy je pravděpodobná i oficiální implementace generativní umělé inteligence. Kterou Meta sice má, ale která v jejím případě rozhodně nepatří ke špičce. Na druhou stranu kam jinam dát všemožné AI persony, než právě do chatovacích aplikací? Meta s něčím takovým už experimentovala před nějakou dobou a je jen otázkou času, než se „AI lidé“ vrátí. A tentokrát už nejspíš i do WhatsAppu.

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.