WhatsApp usnadní komunikaci napříč konverzacemi, nabídne přehledné shrnutí

Zmeškané zprávy na WhatsAppu už vás děsit nebudou díky funkci Quick Recap

Ta funguje podobně jako dříve představená funkce Message Summaries, jen s více konverzacemi

Aktuálně je k dispozici v rámci betaverze

WhatsApp je jednou z nejoblíbenějších komunikačních aplikací na světě. V dnešní době je velmi těžké narazit na někoho, kdo ji aktivně, či alespoň pasivně nepoužívá. Velké množství lidí znamená i velké množství konverzací, ve kterých je poměrně snadné se ztratit. Jenže když skrze WhatsApp řešíte důležité věci, určitě v nich chcete mít přehled. A právě proto přišel oblíbený „kecálek“ s novou funkcí s názvem Message Summaries, kterou představil už v minulém měsíci. Jenže ta měla jeden háček – shrne vám nepřečtené konverzace pouze v jednom komunikačním vlákně.

Shrnutí zpráv z až pěti konverzací najednou

Pokud máte více konverzací, které nestíháte pravidelně odbavovat, je tato novinka sice užitečná, ovšem lehce nepraktická. Podle informací serveru WABetaInfo nicméně WhatsApp aktivně pracuje na podobné funkci, jež přijde vhod všem, na které je občas informací zkrátka až příliš. Funkce se jmenuje Quick Recap a uživatelům umožňuje shrnout probírané skutečnosti v posledních zprávách, nikoli však pouze v rámci jednoho komunikačního vlákna, ale z vícero vláken současně.

Novinka má fungovat až v rámci pěti konverzací a jediné, co je potřeba pro její aktivaci, je vybrat požadované konverzace, klepnout na ikonu tří teček v pravém horním rohu a zvolit možnost Quick Recap. Funkce následně poskytne přehledný souhrn toho, co se ve zvolených konverzacích probíralo. Technologie využívá Private Processing od Mety, která má zajistit, aby k těmto souhrnům neměla přístup žádná třetí strana, tedy dokonce ani samotná Meta či WhatsApp.

Kdy novinka dorazí do ostré verze WhatsAppu, prozatím není jasné – server WABetaInfo ji objevil v rámci betaverze s číselným označením 2.25.21.12 pro Android, tudíž pokud jste do beta programu přihlášení, v rámci této verze už můžete novinku testovat. Do stabilní verze bude nová funkce patrně vpuštěna v následujících týdnech, nejpozději měsících, jakmile bude zcela odladěna.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.