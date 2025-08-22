WhatsApp testuje praktickou novinku: výrazně usnadní každodenní komunikaci

- WhatsApp v beta verzi testuje novou funkci hlasové schránky
- Pokud druhá strana nepřijme váš hovor, můžete hned zanechat hlasovou zprávu
- S odstupem několika týdnů by novinka měla dorazit na Android
WhatsApp je aplikace, kterou víc jak 2 miliardy lidí po celém světě používají pro každodenní komunikaci – ať už jde o dopisování a zprávy, volání, videohovory a podobně. Podle informací z beta verze se do WhatsAppu blíží úplně nová funkce, kterou s podivem už dávno nenabízí, a sice záznamník.
WhatsApp nasadí hlasovou schránku
Představte si modelovou situaci: někomu telefonujete přes WhatsApp, ale telefon pouze vyzvání a hovor není přijat – druhá strana buď nemá prostor, nebo není u zařízení. Nově budete mít možnost rovnou z rozhraní obrazovky přistoupit k funkci záznamníku, tedy zanechat druhé straně hlasovou zprávu přímo s telefonem u ucha.
„To znamená, že když se uživatelé pokouší někomu dovolat a ten nezvedá telefon, mohou nyní místo čekání na další volání rychle zanechat hlasovou zprávu, ve které sdělí svou zprávu. Tato funkce účinně simuluje chování tradiční hlasové schránky a umožňuje uživatelům zanechat zprávu, když volaný neodpovídá,“ vysvětluje novinku server WABetaInfo, který se dlouhodobě věnuje novým funkcím skrytým v beta verzích WhatsAppu.
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.23.21: what's new?
WhatsApp is rolling out a feature that lets users record a voice message if the recipient misses a call, and it's available to some beta testers!
Some users got this feature through earlier updates.https://t.co/xWY5GnrIen pic.twitter.com/2imqxBuFB9
— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2025
Novinka může výrazně zjednodušit komunikaci mezi uživateli, o tom nelze pochybovat. Nabízí se ale otázka, jak populární tato funkce vlastně bude. Záznamník či hlasovou schránku totiž už dávno nabízí všichni operátoři, často jako příplatkovou službu, přitom mezi uživateli jde spíše o okrajovku.
Píšete, nebo radši namlouváte hlasovky?
Pokud druhá strana váš telefonát nepřijímá, nejčastější reakcí je zanechání textové zprávy – buď s kompletním sdělením, případně jen s připomínkou „zavolej mi zpět“. Z tuzemských i zahraničních průzkumů vychází, že 80–90 % uživatelů chatovacích aplikací sáhnou raději po reakci textem, než aby druhé straně nahrávali hlasovou zprávu.
Zmíněná novinka byla objevena ve verzi WhatsAppu pro Android verze 2.25.23.21. Není jasné, kdy přesně dorazí, nasazení těchto dílčích novinek však po objevení v beta verzi trvá většinou maximálně několik týdnů.