TOPlist

WhatsApp testuje praktickou novinku: výrazně usnadní každodenní komunikaci

Jakub Fišer
Jakub Fišer 22. 8. 15:00
0
Smartphone s ikonkou aplikace WhatsApp
  • WhatsApp v beta verzi testuje novou funkci hlasové schránky
  • Pokud druhá strana nepřijme váš hovor, můžete hned zanechat hlasovou zprávu
  • S odstupem několika týdnů by novinka měla dorazit na Android

WhatsApp je aplikace, kterou víc jak 2 miliardy lidí po celém světě používají pro každodenní komunikaci – ať už jde o dopisování a zprávy, volání, videohovory a podobně. Podle informací z beta verze se do WhatsAppu blíží úplně nová funkce, kterou s podivem už dávno nenabízí, a sice záznamník.

WhatsApp nasadí hlasovou schránku

Představte si modelovou situaci: někomu telefonujete přes WhatsApp, ale telefon pouze vyzvání a hovor není přijat – druhá strana buď nemá prostor, nebo není u zařízení. Nově budete mít možnost rovnou z rozhraní obrazovky přistoupit k funkci záznamníku, tedy zanechat druhé straně hlasovou zprávu přímo s telefonem u ucha.

„To znamená, že když se uživatelé pokouší někomu dovolat a ten nezvedá telefon, mohou nyní místo čekání na další volání rychle zanechat hlasovou zprávu, ve které sdělí svou zprávu. Tato funkce účinně simuluje chování tradiční hlasové schránky a umožňuje uživatelům zanechat zprávu, když volaný neodpovídá,“ vysvětluje novinku server WABetaInfo, který se dlouhodobě věnuje novým funkcím skrytým v beta verzích WhatsAppu.

Novinka může výrazně zjednodušit komunikaci mezi uživateli, o tom nelze pochybovat. Nabízí se ale otázka, jak populární tato funkce vlastně bude. Záznamník či hlasovou schránku totiž už dávno nabízí všichni operátoři, často jako příplatkovou službu, přitom mezi uživateli jde spíše o okrajovku.

Píšete, nebo radši namlouváte hlasovky?

Pokud druhá strana váš telefonát nepřijímá, nejčastější reakcí je zanechání textové zprávy – buď s kompletním sdělením, případně jen s připomínkou „zavolej mi zpět“. Z tuzemských i zahraničních průzkumů vychází, že 80–90 % uživatelů chatovacích aplikací sáhnou raději po reakci textem, než aby druhé straně nahrávali hlasovou zprávu.



Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Chatování bez založeného účtu? WhatsApp testuje praktickou novinku

Zmíněná novinka byla objevena ve verzi WhatsAppu pro Android verze 2.25.23.21. Není jasné, kdy přesně dorazí, nasazení těchto dílčích novinek však po objevení v beta verzi trvá většinou maximálně několik týdnů.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Snímek z filmu The Thursday Murder Club
Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (22. 8. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Hollow Knight Silksong
Nejočekávanější hra na Steamu vychází už za dva týdny. Ve vývoji byla sedm let
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 9:00
0
Tlačítko Camera Control na iPhone 16
Tlačítko fotoaparátu údajně nikdo nepoužívá, Apple chystá nečekaný krok
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:45
8
Smartphone Google Pixel 10
Úprava fotek hlasem a kontextuální návrhy odpovědí. Nové Pixely přináší nálož AI novinek
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:00
2

Kapitoly článku