WhatsApp má novinku pro posílání fotek, nejvíce ji ocení majitelé iPhonů

Komunikační aplikace WhatsApp patří mezi nejpopulárnější na světě, alespoň co do počtu uživatelů. Ti si mezi sebou vymění miliony zpráv denně, přičemž ty obsahují nejen text, ale také videa či fotografie. A právě na fotografie se vývojáři zaměřili v rámci poslední aktualizace. Nejde přitom o zvýšení jejich kvality či zlepšení komprese, ale o podporu pro příjemnou vychytávku, kterou jsou živé fotografie.
WhatsApp nově podporuje Live Photos
Živé fotografie se poprvé objevily v roce 2015, přičemž jako první s nimi přišel Apple. V praxi se jedná o to, že kromě snímku zaznamená fotoaparát také 1,5 sekundové video se zvukem toho, co jeho pořízení předcházelo. To následně propojí s vyfocenou fotografií, což vytváří příjemný efekt a dodává snímkům trochu hloubky a oživuje je. Ve svém blogovém příspěvku se vývojáři z WhatsAppu chlubí, že právě podpora pro Live Photos z iOS (a také alternativy Motion Photos z Androidu) přichází i do oblíbeného kecálka.
Co jsou to Live Photos?
Live Photos je funkce iPhonů, která zachycuje krátký okamžik v pohybu a se zvukem – konkrétně jde 1,5 sekundy před a po pořízení samotné fotografie. Výsledkem není jen statický snímek, ale živý záběr, který se rozpohybuje při podržení prstu na displeji (fakticky se tak do paměti telefonu ukládá nejen fotografie, ale i krátké video). Uživatelé tak mají možnost lépe zachytit atmosféru okamžiku, například smích, pohyb nebo výraz tváře, který by statická fotka mohla snadno minout. Live Photos lze navíc upravovat, nastavit jiný klíčový snímek, nebo je převést na běžné video či smyčku.
Když se v konverzaci WhatsApp objeví živá fotografie, v levém horním rohu náhledu se zobrazí známý symbol, který na ni upozorňuje. Klepnutím na obrázek se poté přehraje příslušný klip i doprovodný zvuk. Mezi dalšími nově přidanými funkcemi patří například navrhování vlastních motivů chatů a generování jedinečných pozadí pro videohovory skrze Meta AI, nebo možnost přidat pozadí vytvořených AI k fotografiím a videím v chatech.
Kromě toho se zjednodušilo vyhledávání skupinových chatů – nyní můžete vyhledávat kontakty na kartě Chaty a WhatsApp vám zobrazí skupiny, které sdílíte. Nové funkce byly do aplikace přidány „v průběhu posledních několika měsíců“, takže pokud se vám některé z nich nezobrazují, ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace WhatsApp.