Populární funkce Instagramu míří na WhatsApp. Sdílení příběhů bude ještě chytřejší

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 2. 9. 19:30
0
Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)
  • Sdílení příběhů využívá na WhatsAppu okolo 1,5 miliardy uživatelů denně
  • Brzy si budete moci vybrat, s kým je budete sdílet
  • Funkci WhatsApp převezme od spřízněného Instagramu

Oblíbená komunikační aplikace WhatsApp patří mezi nejrozšířenější svého druhu na světě. S trochou nadsázky se dá říci, že ji používá či se s ní alespoň setkal prakticky každý, kdo někdy držel chytrý telefon v ruce. Dlouhá léta platilo, že WhatsApp byl co se týče funkcí pozadu oproti své konkurenci, nicméně poslední roky vývojářský tým stojící za tímto kecálkem pořádně „kopnul do vrtule“ a téměř každý měsíc přichází s novou užitečnou funkcí. Tentokrát se vylepšení dočkalo sdílení příběhů.

WhatsApp umožní sdílet příběhy jen s některými uživateli

Právě příběhy patří mezi oblíbenou funkci napříč platformami od Mety, ať už jde o Instagram či Facebook. V případě Instagramu si velkou oblibu získala také možnost sdílet příběh jen s úzkým okruhem přátel. Díky ní můžete využívat příběhy bez většího omezení a také obav, že jej uvidí někdo, kdo by neměl či minimálně nemusel. Tato vychytávka nyní míří také do WhatsAppu a vzhledem k tomu, že samotné příběhy využívá v rámci populární komunikační aplikace okolo 1,5 miliardy uživatelů denně, jistě novinka přijde vhod.

Nastavení soukromých příběhů v rámci aplikace WhatsApp
Nastavení soukromých příběhů v rámci aplikace WhatsApp

Sdílení příběhů s úzkým okruhem přátel bude mít několik možných rovin, alespoň podle informací serveru WABetaInfo, který se specializuje na objevování novinek v rámci beta verzí WhatsAppu. V betě pro iOS s označením 25.23.10.80 se objevila možnost sdílet příběhy se všemi kontakty, s kontakty s výjimkou některých osob, případně jen s některými osobami z vašeho seznamu. Díky tomu budete moci sdílet příběhy například jen s několika málo přáteli, či si zadat výjimku pro svého šéfa, aby neviděl, co jste dělali ve svém volném čase.



Smartphone s ikonkou aplikace WhatsApp



Nepřehlédněte

WhatsApp testuje praktickou novinku: výrazně usnadní každodenní komunikaci

Stejně jako v případě Instagramu, také na WhatsAppu budou příběhy sdílené jen s omezeným počtem lidí vizuálně odlišené, aby příjemci na první pohled viděli, že patří do vašeho úzkého kruhu vyvolených. Také samotný seznam je soukromý, což znamená, že lidé nebudou upozorněni, pokud budou přidáni nebo odstraněni. Kdy se objeví tato možnost v ostré verzi prozatím není jasné, nicméně by se tak mohlo stát již v některém z následujících updatů.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Lokalizační štítek Apple AirTag
Noční můra každého cestovatele. Díky AirTagu ale všechno dobře dopadlo
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
0
Tesla Cybertruck
CyberSUV? Tesla zřejmě omylem odhalila nový elektromobil vycházející z Cybertrucku
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 13:25
0
Samsung Galaxy Z Fold 7
Nejnovější Fold od Samsungu má problém, stejný trápil i jeho předchůdce
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Ukrajinský dron
Rusko bez signálu: ukrajinské drony na Krymu vyřadily navigační systém GLONASS
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 9:35
11

Kapitoly článku