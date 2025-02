WhatsApp je příliš velký, tvrdí EU. Začíná pro něj platit zásadní regulace

Komunikační aplikaci WhatsApp využívá každý měsíc v rámci EU přibližně 46,8 milionů uživatelů

Začíná proto pro ni platit Nařízení o digitálních službách

To především dává uživatelům větší kontrolu nad jejich daty

Jestli se něco Evropské unii nelíbí, jsou to velké firmy a služby. Jejich počínání je proto pod drobnohledem evropských činitelů, kteří bedlivě střeží, zda některá firma a jejich služba nezískala dost uživatelů na to, aby případně mohla z pozice monopolu ovlivňovat trh a tím bránit menším konkurentům v růstu a dusit tak snahy o inovace. Nyní se do hledáčku EU dostal populární kecálek WhatsApp, který je se svou početnou uživatelskou základnou nově považován za Velmi velkou online platformu (Very large online platform, VLOP), na kterou se vztahuje Nařízení o digitálních službách (DSA).

WhatsApp překročil hranici 45 milionů aktivních uživatelů

Nařízení přiděluje status VLOP každé online službě s více než 45 miliony uživatelů, což je hranice, kterou WhatsApp překročil v loňském roce, jak uvedl pro agenturu Bloomberg evropský komisař Thomas Regnier. Ve zprávě ze 14. února společnost uvedla, že v posledních šesti měsících roku 2024 zaznamenala průměrný počet přibližně 46,8 milionu aktivních uživatelů měsíčně u WhatsApp Channels. V aktualizaci svých zásad ochrany osobních údajů z 16. února společnost WhatsApp rovněž přidala nové informace o zpracování údajů v souladu s našimi regulačními povinnostmi podle DSA.

Služby označené jako VLOP jsou například povinné poskytnout uživatelům možnosti, jak nahlásit nelegální zboží, služby nebo obsah, a nabídnout způsoby, jak takovým příspěvkům zabránit či je odstranit. DSA rovněž zavádí přísné kontroly toho, jaké informace mohou firmy používat pro cílenou reklamu, a přísnější omezení pro reklamy cílené na děti.

Evropané, kteří služeb VLOP využívají, mají nárok na větší kontrolu nad tím, jak jsou jejich údaje zpracovávány a využívány, a musí mít možnost odhlásit se od takových věcí, jako jsou doporučovací systémy a profilování. V praxi se tedy nejedná o žádné velké omezení dané služby, jen zavádí větší ochranu uživatelů a dává jim větší kontrolu nad jejich daty.