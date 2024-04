WhatsApp dostane umělou inteligenci. Víme, k čemu ji využijete

V betaverzi aplikace WhatsApp se objevují další prvky umělé inteligence

Meta AI bude integrována do vyhledávání WhatsAppu, ale bude mít i vlastní tlačítko

Údaje nebudou nahrávány na servery Mety, pokud uživatel nepoloží AI otázku

Jako prakticky každá technologická společnost se i Meta vrhla do oblasti umělé inteligence a loni v září představila svého chatbota obohaceného o AI. V té době jsme se také dozvěděli, že prvky AI proniknou i do ostatních produktů Mety, jako je WhatsApp, Instagram, Messenger a tak dále. Zatímco v Messengeru a Instagramu jsme již některé AI prvky mohli vidět v praxi, WhatsApp na to jde s aplikací umělé inteligence o něco pomaleji. To by se však mohlo brzy změnit, protože populární aplikace pro zasílání zpráv nyní rozšiřuje integraci vyhledávacího panelu Meta AI na více uživatelů.

Také WhatsApp dostane vlastní AI

Nedávná aktualizace betaverze aplikace WhatsApp pro Android přinesla chatbota s umělou inteligencí do vyhledávacího panelu aplikace. Podle zpravodajství WABetaInfo byla integrace Meta AI v rámci vyhledávacího panelu zpočátku omezena na určité regiony, ale WhatsApp nyní tento experiment rozšiřuje na více uživatelů po celém světě. Zajímavé je, že testování je zřejmě dostupné pro uživatele iOS i Androidu, přičemž WABetaInfo neuvádí konkrétní verzi aplikace, které se to týká. Ačkoli server zabývající se chystanými novinkami ve WhatsAppu sdílel pouze snímky obrazovky z verze pro iOS, na Androidu jsme již tento přepracovaný vyhledávací panel viděli už minulý měsíc.

Uživatelé budou mít přístup k Meta AI také ve WhatsAppu klepnutím na vyhrazenou ikonu v pravém horním rohu karty Chaty. V tuto chvíli není jasné, zda bude WhatsApp v následujících verzích nadále nabízet Meta AI jak prostřednictvím vyhledávacího panelu, tak ikony. Navzdory tomu, že vyhledávací lišta je nadstavbou Meta AI, standardní funkce vyhledávání, jako je vyhledání konkrétní zprávy, skupiny nebo kontaktu, budou údajně fungovat i nadále. Podle WABetaInfo také nebudou data sdílena se servery společnosti Meta, pokud uživatel nepoloží chatbotovi otázku.

Integrovaný chatbot patří k řadě nástrojů umělé inteligence, které WhatsApp v posledních měsících testoval. Poprvé jsme na uživatelskou podporu založenou na AI narazili již v říjnu loňského roku, zatímco integrovaný chatbot se objevil o měsíc později. V březnu 2024 si betaverze aplikace WhatsApp pro Android vypůjčila prvky pro úpravu obrázků založené na AI sesterské aplikace Instagram, jako je Backdrop, Restyle a Expand.