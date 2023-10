WhatsApp brzy změní podobu. Podívejte se, jak bude vypadat

Aplikace WhatsApp se dočká nového kabátku

Záhlaví změní barvu a bude tenčí

Některé ovládací prvky se přesunou ke spodní části obrazovky

Multiplatformní komunikátor WhatsApp se vyvíjí velmi dynamicky a prakticky každý měsíc do něj přistane několik novinek. Dosud se vývojáři soustředili výhradně na funkční stránku věci, nyní je zjevně na pořadu dne úprava samotného vzhledu. Jak bude WhatsApp v blízké budoucnosti vypadat, odhaluje aktuální beta verze (2.23.20.10) aplikace pro Android.

WhatsApp v novém kabátku

Aplikace WhatsApp dozná poměrně velkých designových změn, které mají za cíl zvýšit vizuální přitažlivost a přehlednost celé aplikace. Ze záhlaví bude odstraněno typické zelené podbarvení, nově bude světlé nebo tmavé podle vybraného tématu. Zelená barva z WhatsApplu zcela nezmizí – dostane nový odstín a nadále bude viditelná na některých prvcích, například v logu aplikace na horní straně nebo na ikoně pro vytvoření nové zprávy.

Záhlaví bude celkově užší, neboť z něj zmizí současné karty komunity, chaty, aktuality a hovory – tyto prvky se přesunou spodní části aplikace, kde budou mít podobu pásu ikon. Díky nové pozici budou lépe dostupné pro dotyk, na druhou stranu se kvůli jejich velikosti zmenší prostor pro samotný seznam konverzací.

Situaci by nicméně mohl ulehčit jejich filtr – v horní části obrazovky bude možné vybrat, zda budou viditelné všechny chaty, nebo pouze ty nepřečtené, od vybraných kontaktů nebo skupin. Má zde být i přepínač mezi soukromými a firemními konverzacemi. WhatsApp také dostane nové ikony, a to nejen na domovské obrazovce, ale i hlouběji v nastavení.

Dá se předpokládat, že designové změny se projeví nejen v aplikaci pro Android, ale i pro iOS. Kdy WhatsApp začne změny vzhledu nasazovat do ostré verze, zatím nevíme. Kromě nového vzhledu bychom se v horizontu několika měsíců měli dočkat i několika nových funkcí, z nichž největší vyplývá z požadavků evropského Aktu o digitálních trzích. Na jeho základě by se měla aplikace WhatsApp otevřít i „kecálkům“ třetích stran, tudíž by skrze ni mělo být možné obsluhovat různé textové konverzace nezávisle na dané službě.