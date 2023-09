WhatsApp bude podporovat další chatovací služby. Hotovo musí být do pár měsíců

V beta verzi WhatsAppu je první zmínka o dalších komunikačních aplikacích třetích stran

Podle nařízení Evropské komise musí být jejich integrace do WhatsAppu hotová do března

Třetím stranám se musí otevřít i Messenger

V minulém týdnu Evropská komise označila šest technologických gigantů, jichž se bude týkat evropský Akt o digitálních trzích (DMA) nabývající účinnosti příští rok v květnu. Mezi vybranými společnostmi figuruje i Meta, která bude muset novému nařízení přizpůsobit spoustu svých služeb – reklamní systém Meta, obchod Marketplace, sociální sítě Facebook a Instagram, a v neposlední řadě komunikátory Messenger a WhatsApp. U poslední zmíněné služby již firma Marka Zuckerberga začala podnikat první kroky.

WhatsApp se připravuje na otevření

Aby mohla firma Marka Zuckerberga v Evropě nadále podnikat, musí své služby otevřít třetím stranám. U WhatsAppu to konkrétně znamená, že by měl nabídnout integraci konkurenčních „kecálků“, například Telegramu nebo Signalu – jejich uživatelé by měli mít možnost komunikovat s lidmi na WhatsAppu, aniž by měli na této síti založený účet. WhatsApp se na příchod konkurenčních služeb evidentně chystá, neboť poslední beta verze aplikace (2.23.19.8) již obsahuje položku „Chaty třetích stran“.

Nová sekce v aplikaci je zatím prázdná, nicméně v brzké budoucnosti zřejmě umožní připojování jiných komunikátorů a zajištění jejich plné interoperability. DMA totiž mimo jiné vyžaduje, aby vlastní služby strážců (tedy šesti vybraných firem) nebyly nijak zvýhodňovány na úkor těch konkurenčních. Uživatel WhatsAppu (a zřejmě i Messengeru) by měl být schopen obsloužit základní textovou komunikaci, otazník však visí nad exkluzivními funkcemi jednotlivých komunikátorů. Zatím například není jisté, jak to bude například s koncovým šifrováním zpráv.

Podpora chatů třetích stran ve WhatsAppu je zatím na samotném začátku svého vývoje, podle pravidel DMA „musí“ být dokončena do 6. března příštího roku, jinak společnosti Meta hrozí poměrně drakonické pokuty. Vývoj této funkce v rámci beta verzí budeme pravidelně sledovat, stejně tak jsme zvědaví, jak evropskému nařízení vyhoví další „postižené“ firmy, především pak Apple a Google.