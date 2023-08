WhatsApp dostal skvělou novinku. Potěší všechny, kteří posílají fotky

Očekávaná aktualizace WhatsAppu se konečně šíří mezi uživateli

Výrazně má vylepšit kvalitu odeslaných fotografií

V dohledné době se počítá také s posíláním HD videí

Komunikační aplikace se staly naprosto nedílnou součástí našich životů. Řada z nás má v chytrém telefonu hned několik kecálků, bez kterých si již nedovede představit běžný den. Už dávno ale neplatí, že bychom se svými přáteli a známými sdíleli jen prosté zprávy, ale čím dál tím více posíláme i fotografie a videa. Zatímco dříve nás omezovaly přísné datové limity, dnes už má řada uživatelů neomezená data a s nimi rostou i nároky na kvalitu audiovizuálního obsahu.

Fotografie můžete posílat ve vysoké kvalitě

Většina aplikací totiž fotografie a videa komprimuje, aby zmenšila jejich velikost, čemuž padá za oběť výsledná kvalita. Výjimkou není ani populární WhatsApp, který v rámci zajištění uživatelského komfortu rovněž zmenšuje velikost fotek a videí. Tomu má být ale podle všeho konec – WhatsApp v rámci nové aktualizace získal možnost odesílat fotografie ve vysokém rozlišení. Oznámil to samotný generální ředitel Mety Mark Zuckerberg v rámci svého vysílání na platformě Instagram.

Již dříve na novinku upozorňoval populární server WABetaInfo, který zmínky o HD fotografiích našel v beta verzi aplikace WhatsApp. V rámci ní odhalil, že si uživatelé mohou zvolit mezi standardním rozlišením (1 600 × 1 052 pixelů), nebo vyšším HD (4 096 × 2 692 pixelů). Příjemce na druhé straně se v případě pomalého připojení bude moci rozhodnout, zda chce stáhnout došlou fotografii ve standardním, či vyšším rozlišení. Posílání fotografií v HD kvalitě pravděpodobně neznamená, že by vaše snímky nebyly nijak komprimované. Ke kompresi v případě zvolení odesílání HD snímků patrně stále bude docházet, nicméně kvalita by v tomto případě měla být vyšší a mnohem bližší originálu. Podle Mety by v dohledné době měla přibýt také podpora pro odesílání videí ve vysoké kvalitě, pro které by měla platit stejná pravidla jako v případě fotografií.

Možnost posílat fotografie ve vysokém rozlišení svým známým a přátelům skrze WhatsApp se v současné době již šíří mezi uživateli skrze aktualizaci, nicméně může trvat až několik týdnů, než dorazí také na vaše zařízení s Androidem nebo iOS. Kdy se dočkáme také odesílání videí ve vysoké kvalitě, prozatím není známo.