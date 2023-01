Webbův teleskop zaznamenal „žhavý“ objev! Potvrdil existenci neznámé exoplanety

Dalekohled Jamese Webba potvrdil existenci planety kamenného typu s atmosférou

Vědci prozatím odhadují, že se víc podobá Venuši než Zemi

Nad typem atmosféry stále visí otazník

Když v loňském roce dorazil na své místo vesmírný teleskop Jamese Webba (zkráceně JWST z anglického James Webb Space Telescope), asi nikdo nepochyboval, že jsou před námi velké kosmické objevy. A nutno říci, že nás tento div techniky za dobu svého ročního provozu prozatím nezklamal – zachytil kupříkladu galaxii starou 13,5 miliardy let či detekoval oxid uhličitý na planetě mimo naší sluneční soustavu.

Nyní si může na své konto připsat další pozoruhodný úspěch. Objevil totiž svou první exoplanetu. Nebeské těleso dostalo název LHS 475 b. Nachází se mimo naší sluneční soustavu a má přibližně stejnou velikost jako Země. Kamenná planeta se nachází 41 světelných let od nás v souhvězdí Oktantu. Vědci z NASA o ní měli mlhavé povědomí, avšak až nyní díky JWST si jsou jistí její existencí. „Není pochyb o tom, že ta planeta tam je. Data z Webbova teleskopu to potvrdila,“ napsal do prohlášení Jacob Lustig-Yaeger, vědec z univerzity Johna Hopkinse, který se na výzkumu podílí.

JWST je rovněž schopen analyzovat, zda má objevená exoplaneta atmosféru, k čemuž využívají vědci různé vlnové délky světla. Prozatím však nemohou definitivně potvrdit jakýkoli závěr, byť teleskop nějaký typ atmosféry detekoval. „Některé pozemské typy atmosfér můžeme vyloučit. Například nemůže mít tlustou atmosféru složenou primárně z metanu, jako tomu je v případě Saturnova měsíce Titanu,“ řekl Lustig-Yaeger.

Povrch exoplanety LHS 475 b je podle dat z JWST o několik stovek stupňů teplejší než naší planety. Pokud se vědcům podaří objevit na ní nějaké mraky, mohla by se tedy spíše podobat Venuši než Zemi. Těleso oběhne okolo hvězdy typu červený trpaslík rychlostí 2 pozemských dní. Vzhledem k tomu, že červený trpaslík je přibližně o polovinu chladnější než naše Slunce, je přítomnost atmosféry možná. Vědci věří, že jde jen o jeden z mnoha budoucích objevů, které JWST lidstvu přinese.