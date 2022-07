Webbův teleskop slaví další úspěch! Zachytil galaxii starou 13,5 miliardy let

Nedávno spuštěný vesmírný dalekohled Jamese Webba je příslibem zajímavých kosmických objevů, které rozšíří naši představu o známém vesmíru. Už první snímky doslova braly dech, jenže další fotografie, které pořídil, doslova překonaly naše nejdivočejší představy. Snímat známé galaxie, mlhoviny a hvězdokupy je jedna věc, ovšem nejen vědci ale i široká veřejnost očekává, že se dozví něco zcela nového.

Onen první velký objev na sebe nenechal dlouho čekat. Teleskop Jamese Webba totiž objevil nejstarší známou galaxii s názvem GLASS-z13, jejíž vznik se datuje 300 milionů let po Velkém třesku, tudíž dnes jí je přibližně 13,5 miliard let. Jen pro srovnání – naše planeta Země je stará přibližně 4,5 miliardy let. Do této doby byla nejstarší známá galaxie GN-Z11, která je přibližně o 100 milionů let mladší než GLASS-z13.

Zajímavostí je hmotnost galaxie GLASS-z13 je větší než jedna miliarda sluncí, avšak i přes tuto hmotnost je menší, než Mléčná dráha. Ta je široká přibližně 100 000 světelných let, zatímco GLASS-z13 má na šířku jen několik tisíc světelných let. Ačkoli se jedná o velmi fascinující objev, rozhodně nemá jít o vrchol vědeckého snažení dalekohledu Jamese Webba. Jeho cílem je hledání ještě starších galaxií, které nám snad pomohou lépe pochopit vznik samotného vesmíru.