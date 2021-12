Dalekohled Jamese Webba je výkonnější než Hubbleův teleskop. Vyšel na 250 miliard

Lidské dobývání vesmíru čeká další významný milník. Prakticky už za pár desítek minut vyletí do vesmíru raketa, která vynese do kosmu vesmírný teleskop Jamese Webba (James Webb Space Telescope – JWST), který je nejpokročilejším teleskopem, jaký byl dosud vyroben. V jistém ohledu jde o nástupce ikonického Hubbleova vesmírného teleskopu, který krouží okolo Země už více než třicet let. Při této příležitosti si pojďme shrnout nejdůležitější fakta.

Start dostala na povel Evropská kosmická agentura

JWST je společným projektem americké vesmírné agentury NASA, Kanadské kosmické agentury a evropské kosmické agentury ESA, přičemž práce na projektu trvala téměř tři dekády. Zatímco výroba samotného teleskopu ležela primárně na bedrech Američanů, Evropané mají naopak na starost jeho zdárné dopravení na místo, odkud bude pozorovat nekonečný vesmír.

K tomu bude využita raketa Ariane 5 a kosmodrom poblíž města Kourou ve Francouzské Guyaně. Místo nebylo vybráno náhodně – očekává se, že díky příznivé poloze poblíž rovníku dodá rotace Země raketě dodatečné popostrčení, neboť povrch Země se na rovníku otáčí rychlostí 1 670 km/h.

Raketa má za cíl dopravit JWST na pečlivě vybrané místo ve vesmíru, které je vzdálené 1,6 milionů kilometrů od Země. Hlavním důvodem pro umístění dalekohledu takto daleko od naší planety je usnadnění jeho práce – JWST totiž bude zkoumat vesmír v infračerveném spektru, takže na jeho funkčnost má vliv jakákoli teplota vyšší než absolutní nula.

JWST proto musí být dopraven do takzvaného libračního centra, který v nebeské mechanice označuje bod v soustavě dvou těles rotujících kolem společného těžiště, v němž se vyrovnávají gravitační a odstředivé síly soustavy tak, že malé těleso umístěné do tohoto bodu nemění vůči soustavě svou polohu.

Technické parametry jsou ohromující

Samotný JWST je impozantním kusem techniky. Průměr reflektoru je 6,5 metrů (pro srovnání Hubbleův teleskop má reflektor o průměru 2,4 metrů), díky čemuž bude JWST až 100x citlivější oproti Hubbleovu teleskopu.

K sestavení takto velkého teleskopu muselo dojít po částech, JWST je složen z 18 hexagonálních segmentů z berylia, přičemž každý z nich je velký zhruba jako konferenční stolek. Vývoj teleskopu vyšel na 10 miliard amerických dolarů, což je zhruba 250 miliard korun.

Každé zrcadlo je pokryto vrstvou zlata, která je přibližně 200x tenčí než lidský vlas. Díky této vrstvě může teleskop pozorovat vesmír v infračerveném spektru. Samotný JWST je vybaven také sluneční clonou vyrobenou z materiálu Kapton, která má za úkol odrážet maximální množství slunečních paprsků a umožnit tak teleskopu pracovat při teplotě minus 187ºC. Se svým reflektorem bude moci JWST pozorovat galaxie, které jsou vzdálené až 13,6 miliardy světelných let od Země.

Kdy je plánován start vesmírného teleskopu Jamese Webba?

Start rakety Ariane 5 s JWST na palubě je naplánován na 25. prosince ve 13:20 středoevropského času (start můžete sledovat na stránkách Evropkské kosmické agentury). Samotný vzlet bude trvat zhruba 26 minut, než se JWST oddělí od rakety. Poté nastává období 29 dní, během kterého se JWST bude postupně rozevírat a putovat do libračního centra.

Prvním úkolem JWST bude aktivace solárních panelů a zahájení získávání sluneční energie, která bude celé vesmírné těleso pohánět. Během následujícího dne dojde k aktivaci vysokoziskové antény, která je nutná pro komunikaci se Zemí. Poté následuje komplikovaný proces rozevírání celého teleskopu.

James Webb Space Telescope Deployment Sequence (Nominal)

Watch this video on YouTube

Poté, co se JWST úspěšně rozevře a dorazí na místo svého určení, začne plnit své primární úkoly – poznání vývoje prvních galaxií a hvězd po Velkém třesku, lepší porozumění formování hvězdných soustav a také pátrání po životě mimo Sluneční soustavu. S jakými výsledky JWST přijde, se musíme nechat překvapit, nicméně je velmi pravděpodobné, že radikálně změní naše vnímání vesmíru.