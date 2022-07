Další úchvatné snímky vesmíru z Webbova teleskopu. Udělejte si z nich tapetu na mobil!

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vypustil první snímky z nedávno náležitě „zaparkovaného“ Webbova teleskopu. Ukazují vesmír jako na dlani, ve vysokém rozlišení a v dosud nevídaných barvách. V nedávném článku jsme informovali o vůbec první fotce klastru galaxií SMACS 0723. Nyní přichází další zobrazující oblast NGC 3324 v mlhovině Carina. A je to jednoduše úchvatná podívaná.

Zahraniční server Space Explored nabízí hned čtyři snímky z vesmírného teleskopu Jamese Webba ve formě plnohodnotných tapet pro váš mobilní telefon. Ke stažení jsou v poměru 19,5:9 a v rozlišení 1 284 × 2 778 pixelů. Ideální jsou tedy pro iPhone, avšak skvěle se budou vyjímat i na androidovém telefonu s rozlišením Full HD+. Stáhnout si je můžete v plné kvalitě zde.

Better together. International collaboration gave us the most powerful space telescope ever made, and the deepest infrared views of the universe ever seen. With our partners at @ESA and @CSA_ASC, the science can begin. Together we #UnfoldTheUniverse: https://t.co/oFA1ja4jeP pic.twitter.com/8TXTZEIb6H

— NASA (@NASA) July 12, 2022