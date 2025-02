Waze vylepšuje navigaci v CarPlay! Nastavení každodenní jízdy jedním kliknutím

Waze ve svoji aplikaci pro CarPlay přesunul tlačítko pro rychlejší navigaci přímo na hlavní obrazovku

Navigace se díky tomu stává rychlejší a jednodušší

Při nastavování cesty navíc ušetří čas a nerozptyluje řidiče

Každý z vás to jistě zná. Nasednete do auta, zapnete navigaci a už poněkolikáté v týdnu zadáváte stejnou adresu domů, do práce nebo ke svým příbuzným. V tom lepším případě hledáte adresu v historii jízd. Waze naštěstí přichází s menším řešením, které ušetří čas. Nad tlačítkem pro vyhledávání na zapnuté hlavní obrazovce stačí kliknout na nové tlačítko zkratky, které vám umožní rychle spustit navigaci na vámi nastavenou adresu.

Ovládání aplikace je teď o něco pohodlnější

Waze si rozumí s CarPlay lépe, než kdy dřív. Navigaci můžete snadno ovládat dotykem na displeji auta, hlasovými povely nebo i tlačítky na volantu. Rozhraní je navíc přizpůsobené různým velikostem obrazovek, takže vypadá dobře, a hlavně se s ním i skvěle pracuje. Nic vás při řízení nerozptyluje a všechno je na dosah ruky.

Menší zmíněná změna, kterou Waze v poslední aktualizaci provedl je jedna z těch, které opravdu dokážou usnadnit každodenní řízení. Žádné zdlouhavé pohyby po displeji nebo nastavování navigace před začátkem jízdy. Stačí jedno jednoduché kliknutí a můžete hned vyrazit.

Funkce byla dříve schovaná pod dalšími tlačítky, přičemž zdlouhavý proces nastavování nebyl příliš efektivní. V současné době stačí jedno kliknutí a můžete ráno vyrazit do práce, aniž by vás zdržovala volba své nadcházející destinace.

Waze o svoji aplikaci opravdu pečuje

Je vidět, že Waze se o svoji aplikaci opravdu stará. Obecně jednou z nejlepších funkcí bude asi navždy komunitní hlášení o dopravních událostech, nicméně i menší úpravy, které zefektivní každodenní používání aplikace řidiči jistě ocení. Aplikace zobrazuje varování o dopravních nehodách, radarech nebo nebezpečných místech a to vše přehledně a s velkým předstihem.

Nejen, že se při používání této aplikace vyhnete zácpám, ale hlavně budete mít více času na bezpečnou reakci. Máte raději rychlejší trasu, nebo se chcete vyhnout dálnicím? Waze vám umožní přizpůsobit si navigaci podle vašeho stylu jízdy a tyto volby si aplikace pamatuje, takže je nemusíte pokaždé nastavovat znovu. Dokáže dokonce i vizuální zobrazení cen pohonných hmot, snadněji tam naplánujete zastávku na čerpací stanici, kde natankujete levněji.