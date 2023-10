Vzhůru na Arrakis! Lego představuje propracovaný model ornitoptéry z Duny

Lego odhalilo stavebnici ornitoptéry připomínající vážku z románu Duna

Set má 1369 kostiček a doprovází ho 8 minifigurek

Do prodeje půjde 1. února 2024 za cenu 4 099 korun

Dánskou společnost Lego asi není potřeba dopodrobna představovat. Tvůrci plastových kostiček, kteří doslova pobláznili celý svět, mají ve svém portfoliu řadu stavebnic určených jak pro ty nejmenší, tak pro dospělé stavitele. Ani více než sedmdesát let od vytvoření první plastové kostičky to prozatím nevypadá, že by firma měla ve svém růstu zpomalit, právě naopak. Ať už si stavíte podle vlastní fantazie, či se rádi vrhnete do stavby tematického setu, Lego vám pokaždé nabídne hodiny zábavy.

Sestavte si vlastní ornitoptéru z románu Duna

Spolupráce Lega například s filmovými či herními společnostmi na vytvoření tematických stavebnic je mezi zákazníky velmi populární. Tentokrát se na řadu dostal román spisovatele Franka Herberta Duna, jehož aktuální filmové zpracování má na starosti režisér Denis Villeneuve. Ačkoli je ikonických staveb či zařízení v tomto univerzu celá řada, Lego se rozhodlo převést do kostičkované formy tu patrně nejznámější – ornitoptéru připomínající vážku.

Stavebnice s názvem Duna: Atreides Royal Ornithopher sestává z 1369 kostek a s rozloženými křídly měří přes 23 cm na výšku, 57 cm na délku a 79 cm na šířku. Součástí je také 8 minifigurek, mezi kterými nechybí Paul Atreides, lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho a baron Harkonnen v dlouhé róbě.

Do prodeje půjde atraktivní Lego set 1. února příštího roku za cenu 4 099 korun, přičemž předobjednat si jej můžete už nyní na oficiálních stránkách společnosti Lego.

Představení tematického setu inspirovaného Dunou právě nyní není náhoda. Příští rok, konkrétně 15. března, půjde do kin druhá část zfilmované verze známého eposu. I tentokrát se můžeme těšit na známé herce Timothée Chalameta, Rebeccu Ferguson či Zendayu v hlavních rolích. Snímek bude navazovat na první část z roku 2021, která si na portálu ČSFD vysloužila příznivé hodnocení 82 procent.