Patříte mezi fanoušky či sběratele Lega? Pak byste neměli minout tohle unikátní příslušenství

Na českém trhu jsou k dispozici speciální sady, kterými můžete vylepšit své Lego stavebnice

Kromě ochranných boxů stojí za pozornost i světelné sady

Speciálně pro naše čtenáře nabízíme 15% slevu

Stavebnice značky Lego jsou mezi námi již několik desetiletí a za tu dobu se staly nejen oblíbenou hračkou, ale i zábavou pro sběratele. A to hlavně během posledních let, kdy výrobce na trh uvádí jeden sběratelský kus za druhým ze všech světů včetně Hvězdných Válek, Pána prstenů, Harry Potter a dalších populárních témat.

Většinu milovníků stavebnic Lego ale trápí jeden problém, a to je ochrana stavebnic před poškozením, prachem a dalšími nečistotami. Jedna z cest je úprava skříní či ostatního nábytku, aby byl model v bezpečí. Další možností jsou průhledné akrylové boxy, které dodají stavebnici punc luxusu a zároveň maximálně ochrání umístěný model nejen před nečistotami, ale třeba i zvědavými domácími mazlíčky. Jednodílná základna a odnímatelná horní část poskytnou pohodlný přístup ke stavebnici kdykoliv je potřeba. Některé boxy jsou dostupné i s transparentním dnem a jsou tedy vhodné pro stohovaní na další boxy. To umožní umístit více modelů na sebe, aniž by zabíraly tolik místa.

Všechny boxy jsou dodávány v plochém balení a součástí jsou potřebné díly pro sestavení včetně manuálu. Boxů je k dispozici velké množství, co se velikosti týká. Některé jsou určené pouze pro jednu stavebnici, další pro více druhů a dokonce jsou k dispozici i boxy pouze pro minifigurky. Ty jsou nabízeny ve dvou formách, na polici či na zeď a představují úžasný způsob vystavení oblíbených postav a hrdinů.

Největší nadšenci ocení boxy se speciálním potiskem na zadní či spodní straně. Potisk vždy doplňuje atmosféru pro konkrétní model. Dalším zajímavým prvkem pro vystavení jsou podstavce a stojany. Ty jsou rovněž vyrobeny z prvotřídního transparentního akrylu a jsou ideální pro vystavení stíhaček, letadel či vozů ze série Technic.

Pro náročné stavitele jsou na českém trhu k dispozici světelné sady tvořené z malých LED, které vybrané modely dokážou více přiblížit realitě. Sada světel je navržena přesně pro konkrétní stavebnici a svítící dílky buď nahrazují originální kostky, nebo je doplňují. Výrobce používá originální Lego kostky, čímž je zajištěna maximální kompatibilita. Jednotlivá světýlka jsou propojena jemnými drátky, aby instalace byla co nejméně viditelná.

Před instalací je nutné mít stavebnici postavenou a postupovat podle obrázkového manuálu, který je součástí každého balení. Instalace světel je velmi snadná a často i zábavná. Světla lze ovládat volitelnými dálkovými ovladači (zapnutí/vypnutí, intenzita jasu či režim svícení – od konstantního svitu, přes blikání po jemný přechod).

Dostupná je rovněž série světelných sad, které disponují menšími LED prvky a jejich celkový design je složitější, ale za to nabízí více funkcí. Třeba změnu barev pomocí dálkového ovladače nebo propracovanější propojení. Všechny sady světel jsou napájené pomocí USB a lze je nabíjet například pomocí powerbanky. Pro fanoušky hvězdných válek dokonce výrobce nabízí stylový světelný meč v několika barvách, který je určený pro Lego figurky.

Jednotlivé produkty jsou k dostání na e-shopu distributora P-T.store. Speciálně pro naše čtenáře jsme připravili slevový kód s 15% slevou. V objednávkovém formuláři stačí zadat “SMARTMANIA15“. Pozor, kód platí pro patnáct nejrychlejších. Ceny boxů a stojánků začínají na 150 Kč, nicméně pro velké stavebnice mohou stát i 1 500 Kč a více. U světýlek ceny startují na několika stokorunách, ale například pro stavebnici Bradavický hrad vyjde na 3 700 Kč.