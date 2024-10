Vyzkoušeli jsme Infinix Zero 40 5G: jak si stojí vyzyvatel těch nejlepších?

Infinix Zero 40 je novinka výrobce, která láká na skvěle vyvážený poměr ceny a kvality

Nabízí pěkný displej, velmi slušný výkon, velkou baterii a fotoaparát podpořený spoluprací s GoPro

Pořídíte jej za 10 990 Kč a k nákupu dostanete dva bezdrátové dárky: nabíječku a reproduktor Niceboy

Společnost Infinix našla na českém trhu vskutku zajímavou díru, kterou sebejistě plní širokou nabídkou smartphonů hned ze čtyř produktových řad. To nejlepší, co byste s logem této značky našli, nese označení Zero. V českých obchodech se právě v těchto dnech usazuje zbrusu nový model Zero 40 5G, aktuální vlajkovka výrobce. Tak jsme se na něj podívali pod lupou.

Designová sázka na jisto

Infinix Zero 40 jde v otázce designu proti svým předchůdcům. Ty všechny nabízely čtverhranný fotomodul ukotvený k jedné straně zad. Novinka však sází na dnes velmi populární kruhový fotomodul. Jeho výhoda tkví v tom, že okamžitě upoutá a záda díky tomu působí majestátně. Nevýhoda? Se stejným designem se dnes setkáte také u mobilů značek Honor, Vivo, Ulefone, Doogee, Realme a dalších.

Kromě gigantického fotomodulu nabízí nový Infinix celoplastový design s lesklými zaoblenými stranami a matnými zády. Zaujme určitě i velká LED pro přisvícení, která je apartně umístěna v levém horním rohu zad, mimo velký modul foťáku.

Telefon pozbývá jakoukoliv zvýšenou odolnost dle běžně udělovaných certifikací. Tělo je i celkem poddajné a při pokusu o ohnutí se nehezky prohýbá. Předpokládám, že zlomit jej holýma rukama by nemusel být problém. Konstrukci vyztuží alespoň plastové pouzdro, které je dodávané v balení. Součastí balení je rovněž sklíčko, USB-C/USB-A kabel, drátová sluchátka a 45W nabíjecí adaptér. Čili v roce 2024 těžký nadstandard.

Displej a výbava

Po stranách zaoblený displej má díky svému tvaru velmi titěrné rámečky, jen něco málo přes 2 milimetry. Nahoře dřepí klasický 3,5milimetrový průstřel pro čelní kamerku. Jinak hovoříme o zobrazovači typu AMOLED s podporou Always-on zobrazení a skvělým vyobrazením barev.

Obrazovka má úhlopříčku 6,78″ a v tomto kontextu se chlubí standardním rozlišením 1 080 × 2 436 pixelů, tedy Full HD+. K tomu potěší vysoká svítivost až 1 300 nitů a obnovovací frekvence až 144 Hz. Manuálně můžete přepínat mezi 60, 120 a 144 Hz, případně nechat rozhodnout automatiku.

V útrobách se nachází čipová sada MediaTek Dimensity 8200 Ultimate s podporou 5G. Tímto kusem křemíku se Infinix chlubí již přímo na prodejním balení – stejně jako podporou NFC nebo reproduktory od firmy JBL. Relativně nový procesor doplňuje GPU Mali-G610 MC6 a také 12 GB RAM, které lze rozšířit virtuálně o dalších 12 GB. Úložiště má kapacitu 512 GB a paměťovou kartou jej zvětšit nemůžete.

Android 14 a umělá inteligence

Po softwarové stránce sáhl výrobce po Androidu 14 se srpnovou bezpečnostní záplatou. Android je zde překryt masivní nadstavbou XOS 14.5, která má své vychytávky a fanouškům barevných motivů a nativních aplikací určitě udělá radost. Infinix se ale znovu nevyvaroval nešikovným překladům, které kazí zážitek z operačního systému. Dle našich informací se však již interně pracuje na aktualizaci, která by měla špatné překlady opravit.

Dlužno doplnit, že Infinix garantuje 3letou podporu bezpečnostních aktualizací a 2 velké aktualizace systému Android. Verze Android 15 je za rohem, lze tedy očekávat ještě aktualizaci Android 16.

Nelze si nevšimnout, že systém je protkaný funkcemi umělé inteligence. Pár vychytávek byste našli ve fotoaparátu i v galerii. Kromě toho je zde i vlastní asistent Folax. Ten má samostatnou aplikaci, případně jej vyvoláte podržením zamykacího tlačítka. Mimochodem, animace vyvolání Folaxe vypadá jako nově přepracovaná Siri v iOS 18. Folax umí pouze anglicky, výjimkou je jeho překladová funkce, která podporuje celou řádku jazyků, včetně češtiny.

Baterie a nabíjení

Z výbavy jsme vynechali baterii. Stojí totiž za to, abychom se jí pověnovali samostatně. Akumulátor nabízí kapacitu 5 000 mAh a při letmém testování slibuje výdrž na necelé 2 pracovní dny. S ohledem na konkurenci tedy jde o celkem slušnou výdrž, ale žádný velký nadstandard. K dispozici je i super úsporný režim, kterým si výdrž znásobíte, nicméně přijdete o některé funkce, jako je Always-on nebo vysoká obnovovací frekvence.

Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 12 minut 19 minut 35 minut 49 minut

Nabíjení je zde zajištěno výkonem maximálně 45 W při dobíjení kabelem. K tomu vám stačí přibalený adaptér a za necelých 50 minut máte nabito. Krom toho Zero 40 5G podporuje také bezdrátové nabíjení s výkonem 20 W, a to buď na klasické dobíjecí podložce, nebo pomocí speciálního puku MagPad. Ten dostanete v rámci nákupu zdarma, i když pevnou součástí balení jako takového není. A jak se osvědčilo u modelu Note 40, funguje pouze s dodávaným pouzdrem, bez něj ne.

Fotoaparát

Z hlediska fotoaparátu sází Infinix Zero 40 na duo zajímavých fotočipů: 108Mpx hlavní s optickou stabilizací a 50Mpx širokoúhlý se záběrem 120°. Tento tandem je doplněn 2Mpx hloubkovým foťákem a také 50Mpx selfie kamerkou. Všemi fotoaparáty můžete pořizovat snímky v plném rozlišení, jinak pracujete s komprimací na 11,8 Mpx (hlavní), respektive 12,3 Mpx (širokoúhlý a selfie).

Snímky ze všech snímačů kombinovaně jsou velice kvalitní, disponují skvělou hloubkou ostrosti a vynikajícími barvami. Při práci s fotoaparátem však otravuje umělá inteligence, která se snaží křečovitě rozpoznat každou scénu, aby navrhla ideální podmínky. Na již vyfocených fotkách se pak značně podepisuje také AI post-processing.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Infinix se chlubí spoluprací s firmou GoPro. Přímo ve fotoaplikaci si můžete vyzkoušet několik jejích filtrů, případně rovnou v tomto rozhraní s mobilem propojit vaši vlastní GoPro kamerku. Kromě toho se výrobce hodně chlubí videem, a to jak z hlavní sestavy kamer, tak z té přední. V obou případech nechybí 4K 60 fps a výstup je velmi dobrý, v rámci cenové hladiny spíš nadprůměrný.

Cena a dostupnost

Infinix Zero 40 je na českém trhu dostupný od 14. října a k mání je pouze v jediné paměťové variantě, a sice 12/512 GB. Na výběr je pak ze tří barevných variant: bílá, fialová a tmavě šedá, kterou jsme měli k dispozici i my. Cena je stanovena na 10 990 Kč. K nákupu zároveň obdržíte bezdrátovou nabíječku MagPad a Bluetooth reproduktor Niceboy Raze Supersonic XL v hodnotě necelých 1 200 korun.

Vzhledem k cenovce jde nový Infinix proti těm nejlepším – v segmentu kolem 10 tisíc korun najdete jak Samsung Galaxy A55 i S23 FE, tak Poco X6 Pro, Honor 200 nebo třeba Redmi Note 13 Pro+ anebo zástupce americké školy Motorola Edge 50 Fusion.

Výběr je tedy více než velký, ale Infinix má několik trumfů v kapse. Společně s S23 FE nabízí jako jediný bezdrátové nabíjení, nikdo z ostatních zástupců se také nemůže pochlubit partnerstvím s GoPro nebo plnohodnotným prodejním balením, ve kterém nechybí sluchátka, nabíječka nebo sklo na ochranu displeje.