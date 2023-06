Vyzkoušeli jsme herní klávesnici s displejem a myš Nubia RedMagic: ideální kombo pro hráče?

Herní klávesnice je zpracovaná poctivě a nabízí širokou plejádu funkcí

Nejvíce nás asi zaujal malý displej s širokými možnostmi využití

Myš nás naopak příliš nepřesvědčila

Čínská značka Nubia se svými sympatiemi k hráčské komunitě netají, o čemž svědčí nejen jejich herní smartphony, jako je kupříkladu Nubia RedMagic 8 Pro, ale také nová řada herního příslušenství, která cílí především na PC hráče. Ačkoli se většinou herním periferiím detailně nevěnujeme, rozhodli jsme se tentokrát udělat výjimku a podívat se na novou herní klávesnici a myš z dílny Nubie – vyplatí se českému hráči o nich vůbec uvažovat?

Pořádná klávesnice pro pořádné hráče

Už po vybalení z krabice mě překvapilo, že mechanická klávesnice z produkce Nubie není žádný střízlík. O tom konec konců vypovídá hmotnost 1,1 kg, nicméně stůl si s touto váhou bez potíží poradí a na cesty bych ji s sebou stejně nebral. Ačkoli je dominantní materiál plast, musím říct, že zpracování zvládla čínská firma na jedničku – vše je poměrně robustní a dobře stavěné, takže bych neměl obavy o to, zda klávesnice vydrží delší dobu či velmi náročné herní seance.

Pokud jde o designové provedení, vsadila sice Nubia na populární herní křivky, nicméně se snažila držet při zemi, a i když klávesnice nezapře, že je určena pro hry, není to alespoň z mého pohledu žádná velká divočina. Potěšilo mě zvýraznění některých prvků, jako je Escape, směrová tlačítka či mezerník, byť z pohledu hráče bych ocenil spíše WASD nebo levý Shift. Grafické detaily a použitý font vypadá velmi stylově, ovšem nepůsobí rušivě.

Co mě zarazilo hned po prvních napsaných slovech, je vcelku vysoká hlučnost při stisku jednotlivých kláves. I když se Nubia chlubí redukcí hluku při stisku, kliknutí je poměrně dost slyšet. Sice se jedná o uspokojivý zvuk, který je navíc zpříjemněný plynulým mechanismem TTC Speed Silver V2, přesto může někomu vyšší hlučnost při hraní nebo psaní vadit. Pokud by vám samotné klávesy nevyhovovaly, lze je vcelku snadno a rychle vyměnit za jiné, například za kompletně transparentní či s nižším zdvihem – ten je totiž 3,5 milimetrů. Lineární mechanismus by měl vydržet okolo 100 milionů stisknutí při síle stisku 45±4 gf a pomáhá mu také ergonomické tvarování s odolností proti mastnotě, aby vám prsty z kláves nesklouzávaly.

Na hraní se jedná o ideálního kumpána, který vás rozhodně nenechá ve štychu. Ať už preferujete velké strategie, rychlé akční střílečky či populární akční adventury, je rozložení kláves, jejich stisk a odezva naprosto příkladná. S herní klávesnicí od Nubie bych neměl obavy se pustit i do kompetitivního hraní. Pokud jde o psaní, vysoký zdvih mi ze začátku dělal problémy na přeučení z notebookové klávesnice s nižším zdvihem, přesto s ní zvládne vytvořit i dlouhý elaborát. Není tak pohodlná a spolehlivá jako například klávesnice od Applu, přesto svou práci odvede se ctí.

Malý displej a RGB jsou velké přednosti klávesnice

Při podrobnějším zkoumání naleznete v pravém horním rohu malý displej, který je doprovázen otočným knoflíkem. Skrze toto rozhraní můžete snadno a rychle přizpůsobit světelné efekty, od jejich barvy, přes styl, až po rychlost. Patrně nejužitečnější funkcí je ale z mého pohledu rychlé ovládání hlasitosti, které jsem využíval nejvíce. Otáčecí knoflík funguje zároveň také pro potvrzování a jeho používání je velmi pohodlné a intuitivní.

Ačkoli nejsem zrovna dvakrát velký fanoušek RGB podsvícení a při první možnosti tyto barevné orgie vypínám, musím uznat, že v případě herní klávesnice a myši od Nubie jsou možnosti nastavení v tomto ohledu velmi široké. Ať už chcete jen konstantní podsvícení jednou tlumenou barvou, pulzování a střídání celé barevné palety, zvýraznění jen některé části nebo neutuchající barevný cirkus – to vše vám herní příslušenství od Nubie splní do puntíku.

Široké možnosti připojení

Jednou z velkých předností herní klávesnice od Nubie je široká konektivita. Využít totiž můžete jak standardní kabelové spojení skrze USB-C kabel, tak bezdrátové připojení přes Bluetooth nebo 2,4GHz Wi-Fi. Pro spojení si můžete vybrat kterýkoli ze zmíněných způsobů, případně je používat všechny najednou s více zařízeními a plynule mezi nimi přepínat skrze malý posuvník na zadní straně.

V dřívější části jsem zmínil poměrně vysokou hmotnost klávesnice – ta je odvinuta od přítomnosti velké baterie s kapacitou 4 000 mAh, která zvládne napájet klávesnici až 28 hodin se zapnutými světly. V případě, že si na RGB diskotéku nepotrpíte, vydrží klávesnice až 200 hodin provozu, tudíž o nabíjení nemusíte mít velké starosti. Během přibližně dvoutýdenního testování jsem napájecí kabel hledal pouze jednou, avšak to jsem aktivně hrál několik hodin denně s neustále se měnícími barevnými LED.

Pro Windows i macOS

Co mě jako majitele jak zařízení s Windows, tak macOS potěšilo, je fakt, že klávesnice i myš si s oběma systémy příkladně rozumí, ať už jde o základní rozpoznání či pokročilejší funkce – navíc mezi rozhraním můžete snadno přepínat skrze klávesovou zkratku Fn+A (pro macOS) a Fn+W (pro Windows). K dispozici je také speciální software od Nubie, v rámci kterého si můžete přizpůsobit všechny možné i nemožné barevné efekty, funkci malého displeje nebo otáčecího knoflíku. Ten je bohužel v současné době k dispozici pouze pro operační systém Windows.

Stejný software obsluhuje také herní myš, na které si můžete změnit funkci jednotlivých tlačítek, konkrétně si nastavit až 5 různých stupňů citlivosti, dobu, kdy myš přejde do režimu spánku, či vzdálenost, od jaké přestává registrovat pohyb. Co bych softwaru vytknul, je občasná přítomnost čínských znaků, která sice používání nebrání, přesto to nepůsobí dvakrát dobře. Větší problém je ovšem fakt, že některé antivirové programy vyhodnotily software od Nubie jakožto nebezpečný virus, na čemž by měli v Číně rozhodně zapracovat. Méně zkušené uživatele by totiž tato informace mohla nepříjemně překvapit.

Myš je pouze nezbytný základ

Nebudu předstírat, že mě herní myš od Nubie mírně nezklamala. I když je zde stejně jako v případě klávesnice použit především plast, na rozdíl od ní působí myška mírně lacině a na lesklé průhledné části se velmi snadno zachytávají otisky prstů. Její vzhled lehce připomíná transformera a minimálně na pohled vypadá velmi dobře a nekřičí do celého světa, že jde o specializované herní příslušenství.

Co se týče ergonomie, je myš poměrně dobrá, alespoň pro mou menší ruku, přesto bych uvítal více možností, jak si tvar přizpůsobit přesně podle svých potřeb. Chyběla mi také možnost upravit si hmotnost myši přídavnými závažími, neboť v základu je možná až příliš lehká (75 gramů).

Kromě základních tlačítek máte k dispozici také dvě programovatelná, což je z mého pohledu přeci jen trochu málo. Zamrzelo mě také umístění rychlého přepínače citlivosti na spodní stranu – mnohem lepší umístění by bylo například pod posuvné kolečko. Co se týče spolehlivosti rozpoznávání na různých površích, nečekejte od senzoru PixArt PAW3395 žádné zázraky. Ten se pyšní například rozpětím citlivosti mezi 650 až 26 000 DPI, 1000Hz odezvou či odolností tlačítek až 80 milionů kliknutí. Dřevo či různé měkčené podložky zvládá na jedničku, avšak průhledný silikon či sklo už dělá myši problémy.

Potěší alespoň možnost připojení skrze Bluetooth, 2,4Ghz přijímač či USB-C kabel, takže záleží čistě jen na vás, jakou metodu preferujete. Baterie uvnitř dostala kapacitu 450 mAh, což by mělo teoreticky zajistit výdrž až 100 hodin – zde ovšem velmi záleží na tom, jakým způsobem myšku používáte, případně jak moc do detailu jste si nastavili barevné efekty skrze desktopovou aplikaci.

Závěrečné hodnocení

Herní klávesnice od Nubie se povedla a jakožto vstup do světa herního příslušenství má určitě co nabídnout. Za cenu 199 eur (cca 4 800 Kč s DPH) to ovšem bude mít v porovnání s potenciálními konkurenty těžké, neboť za podobnou částku najdete na trhu alternativy od SteelSeries, Logitech či dokonce i Razeru. Přesto kvalitní zpracování, dobrá podpora, vysoká výdrž či přídavný displej jsou solidní argumenty pro nákup.

V případě myši bych velmi zvážil, zda raději neinvestovat oněch 99 eur (cca 2 400 Kč s DPH) do konkurenčního vybavení, například od Logitechu, Asusu či SteelSeries. V této cenové kategorii nabízí základní herní myši také legendární Razer, takže v tomto odvětví to Nubia rozhodně nebude mít lehké. Kdyby stála polovinu, jistě by za zvážení stála, nicméně se zvolenou cenou se pouští do souboje s těžkými váhami.

Jako zajímavá varianta se nicméně jeví kombo klávesnice a myši, jenž pořídíte za 278 eur (cca 6 700 Kč s DPH), v rámci kterého můžete uspořit přibližně pětistovku. Pokud hledáte kvalitní alternativu k zavedeným značkám a zároveň byste rádi nějakou tu korunu ušetřili, může vám Nubia poskytnout vše, po čem moderní hráč touží.

Nubia RedMagic Keyboard & Mouse 8.7 Design a zpracování 8.8/10

















Konektivita a funkce 9.3/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Doprovodný software 7.0/10

















Kompatibilita a pohodlnost používání 9.4/10

















Klady příkladná konektivita

široké možnosti nastavení RGB podsvícení

skvělá ergonomie pro hry i psaní

podpora pro Windows i macOS

dohromady v balíčku příznivá cena Zápory problémy s doprovodnou aplikací

myš by mohla mít více herních funkcí

vyšší hlučnost při stisku kláves Koupit Nubia RedMagic Keyboard & Mouse