Recenze Nubia RedMagic 8 Pro: mobil jen na krátkodobé vztahy

Herní telefony u nás příliš vyhledávané nejsou, málokdo si dokáže jejich výhody představit v praxi

Nubia RedMagic 8 Pro je hodně zajímavá, ale také hodně kontroverzní

Tenhle telefon si nepořídíte z rozumu, cena se pohybuje okolo 15 500 Kč

Tady v Evropě jsme v některých ohledech tuze konzervativní. Hráčská aristokracie uctívá svá PC, střední třída se rozvaluje na gauči u herní konzole a gaming na telefonu je doménou buď plebejců nebo dětí. Tolerovat se dá nějaká ta hru na ukrácení dlouhé chvíle, ale veřejně přiznat, že trávíte hodiny třeba v PUBG, se rovná sebevraždě kariérní i společenské.

Přijít v této atmosféře s herním telefonem je jako jíst vepřo knedlo zelo hůlkami. ROG Phone od Asusu to zkusil a velkou díru do světa neudělal. Pochybuji, že tentokrát recenzovaná Nubia RedMagic 8 Pro prokletí herních telefonů zlomí, ale hned na úvod říkám, že tenhle test byl za odměnu – stal se výletem do exotických krajů, do psychologie jiných národů i překvapením, které mezi smartphony zažijete jednou za dva roky.

Podle krabice poznáš ambice

Pro našince je balení ochrannou vrstvou mezi pracovníky logistických společností a pokladem uvnitř. Krabičku otevřeme, vybalíme telefon, kabel, případně nabíječku a kryt, a zbytek zahodíme. Možná i vás by si s takovými předpoklady Nubia omotala okolo prstu.

Její škatulka dokáže zaujmout. I teď s časovým odstupem ve mně vzbuzuje vzpomínky na třpytivé Pogy, akční filmy z devadesátých let a krabice od grafických karet ze stejného období. Je v tom kus nostalgie, retra, naivity, ale i upřímnosti. RedMagic se nepokouší tvářit důstojněji, přátelsky, prostě okamžitě přizná barvu a buď se skamarádíte, nebo ne.

I obsah balení tomuto zaměření odpovídá. Kromě telefonu uvnitř najdete masivní červený kabel USB-A/USB-C kabel, sponku na otevření slotu na SIM kartu a nabíječku. V případě našeho balení šlo o 80W (pro čínský trh), nicméně pokud si Nubii objednáte z oficiálních stránek, přijde vám evropská nabíječka s výkonem 60 W. Vítám rovněž primitivní plastový kryt. Jedná se skutečně o minimalistickou ochranu, v podstatě jen křehký výlisek pokrývající záda a obě kratší strany, ale (jak si řekneme dále) má to svůj účel.

Osobitější telefon jsem neviděl roky

Otevřete si stránku libovolného e-shopu s telefony a odpovězte si upřímně, jestli dokážete mezi telefony najít nějaký výraznější. Liší se tvary a umístění selfie kamery, sem tam někdo vymyslí něco zajímavého na zádech, ale jinak nepotkáte nic jiného, než zaoblený černý obdélník. Právě pro svou odlišnost se mi Nubia RedMagic 8 Pro moc líbí. Je hranatá nejen z vnějšku, ale i rohy obrazovky mají jen maličký oblouk. Díky tomu se maximálně využívá plocha displeje, který je díky tomu opticky větší.

Kvůli ostrým hranám se telefon i velmi dobře drží obouruč. Prsty se o něj zaklesnou, dostává se vám pocitu, že držíte něco trochu nebezpečného, co musíte pevně držet, aby vás to nekouslo. Má to samozřejmě i své nevýhody, při zvedání zařízení ze stolu ho nedokážete podebrat, což jistotě úchopu nepřidá, ale hrany jsou na rozdíl od většiny konkurence matné a chybí jim tak rozšířené vyboulení, po kterém by zejména zpocené prsty mohly klouzat. To se u Nubie neděje.

Za podobně atypický prvek považuji i zadní stranu. Kdeže batůžky, kdeže plotýnky! ZTE (výrobce, který stojí za značkou Nubia) má objektivy v jedné linii na horním kraji zad. Při položení se telefon překvapivě nehoupe a pokud ho zabalíte do přiloženého krytu, bude držet jak přilepený a ještě budou sklíčka fotoaparátů chráněná.

Pořád se však bavíme o klasickém telefonu, který má uprostřed brady USB-C konektor a vedle něj slot na SIMku. Podle čeho byste poznali herní specializaci? Ďábel se, jako obvykle, ukrývá v detailech.

Třeba reproduktory jsou umístěné v protilehlých rozích. Pokud telefon držíte na šířku, jeden si pravděpodobně ucpete, ale těžko zakryjete oba. Proč výrobce nezvolil polohu, kdy budou moci dýchat volně? Protože pak byste si nemohli vybrat, zda chcete sluchátkový jack zasouvat zleva, či zprava. Čtete správně, tahle novinka pořád nezanevřela na analogový port pro připojení kabelových sluchátek! Opět však toto rozhodnutí je ryze logické. Pokud chcete nabíjet a poslouchat zároveň, v případě bezdrátových sluchátek se vám dříve či později obě zařízení potkají vybitá u jedné nabíječky.

Některé vychytávky telefonu objevíte až při detailním průzkumu. Po pravé straně si všimnete dvou drobných plošek, které vypadají jako okénka infraportu. Jedná se však o senzorová tlačítka, která následně můžete ve hrách namapovat, nač potřebujete.

Časem si všimnete i jejich podsvícení zadní strany, konkrétně může zářit logo RedMagic a proužky v rozích, popsané vtipně Left to shoot a Right to shoot. Že by si Čína šťouchla do druhého dodatku ústavy USA? Ať je to jakkoli, tento ekvivalent notifikační diody umí víc než jen budit pozornost. Reagovat dokáže na nabíjení, upozornění, příchozí hovory, budíky a snad i zvuk či dění ve hrách, ale nepodařilo se mi najít hudební přehrávač, který by tento režim aktivoval.

A ani tím ZTE nekončí. U výkonných telefonů běžně testujeme, jak si dokážou poradit s odpadním teplem. Jenže veškeré přetahování o větší odpařovací komoru RedMagic okamžitě utne. Pasivní chlazení má výhodu třeba v možnosti utěsnění zařízení, ale moc bych se divil, kdyby vám šum ventilátoru nevykouzlil úsměv na tváři. Jasně, prach asi bude časem problém, IP68 si Nubia asi taky neodškrtne, ale ta svéráznost je roztomilá.

Displej bez kamery, bez rámečků, bez zatáček

Podobný cit pro drama si Nubia RedMagic 8 Pro šetří i pro zobrazovací schopnosti. Na papíře vypadá displej vcelku klasicky, úhlopříčka 6,8”, AMOLED technologie a povinně vysoký framerate dosahující 120 Hz. I to krycí sklíčko Gorilla Glass 5 je skoro standard. A abychom pevně zakotvili u popisu „generický čínský telefon“, můžete si odfajfkovat i optickou čtečku otisků a funkci Always-on. Lehce se možná zarazíte u netradičního rozlišení 2480 × 1116 pixelů, v porovnání s konkurencí zapochybujete, zda je maximálních 1300 nitů moc, nebo moc málo, ale jinak je vše v pořádku.

Přesto první dojem technickým specifikacím neodpovídá. Za prvé, jak displej nemá moc zaoblené rohy, vypadá větší, než ve skutečnosti je. Ale sluší mu to moc! Překvapí i symetrickými rámečky, po rozsvícení byste ani nepoznali, kde je nahoře a kde dole. Že to poznáte podle selfie kamery? Chyba lávky, RedMagic 8 Pro ji schovalo pod plášť Ignota Peverella ještě úspěšněji, než zvládla korejská magie v případě Foldu. I díky tomu vypadá Nubia neskutečně high-tech.

I po softwarové stránce výrobce zapracoval, aby barevné ladění obrazu uspokojilo i největší kverulanty. Můžete aktivovat režim pro slunné dny, filtr modrého světla, střídat tmavý a světlý mód, obraz vylepšovat (neptejte se mě jak), na výběr je i převrácení obsahu v některých aplikacích tak, aby na ně snadno dosáhl palec při ovládání jednou rukou.

Zajímavá myšlenka však skončila kdesi v půlce úvah, třeba Poznámkový blok vám dá tip, že „Pro výběr horní položky…“ máte udělat to a to, jenže nahoře nic není. Ještě nepochopitelněji vypadá zobrazení ikonky, pokud klesnul jas pod čtvrtinu z maximální intenzity. Přidanou hodnota je zhruba stejná, jako kdyby vám mezi třetí a čtvrtou odpolední na čele vyskočila bradavice.

Čtečka otisků pro trpělivé

Kéž by se místo podpory pěti barevných režimů u výrobce více soustředili na přesnost čtečky otisků, její schopnosti jsou na úrovni mobilů před čtyřmi roky, v počátcích poddisplejových senzorů. Můžete jí sice měnit všemožné animace, ale úspěšnost ověření je nevalná, tipnul bych si okolo 70 %. Je to sice dost na běžné použití, ale příliš málo na to, abyste jí stoprocentně důvěřovali.

Navíc má její chování poměrně zajímavý rys chování. Na normálním telefonu, pokud přiložíte prst na čtečku, jsou papilární linie naskenované a podle nastavení buď můžete manipulovat se zamykací obrazovkou, nebo rovnou přejdete na obrazovku domácí. RedMagic 8 Pro v některých případech po doteku jen rozsvítí grafiku čtečky a až druhým stiskem odemyká. Činí tak v návaznosti na probuzení displeje zvednutím či poklepáním, ale rozpoznat, podle kterého scénáře se právě zachová, je úkol na delší období.

Hardware netopí, ale ne díky větráčku

Nubii si asi nepořídíte kvůli vyladěné systémové nástavbě. RedMagic je herní od antény po konektor, nesmí tedy chybět aktuální výkonnostní šampion, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. O jeho schopnostech už přesvědčilo dost jiných telefonů, proto jen ve stručnosti: výkonný je tak, že pokud nebudete chtít od mobilu spočítat Ludolfovo číslo s přesností na kvintilion desetinných míst, bude bohatě stačit.

Mnohem zajímavější je koukat, jak si Nubia poradí s teplem, vždyť kvůli němu má aktivní chlazení ventilátorem! Ten můžete nastavit na automatickou aktivaci během her, během rychlého nabíjení, nebo nechat provoz na automatice. Pro chlubily je samozřejmě k dispozici i ruční start z notifikační roletky. Aby byl wow efekt dokonalý, může roztočení větráčku doprovázet zvuk startujícího sporťáku či jiných zvuků dle vaší volby. Pokud byste tak chtěli slyšet zapnutí světelného meče nebo nějakou hlášku z Worms Armageddon, zabere to jen pár vteřin.

Hardwarové parametry Nubia RedMagic 8 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512 GB (UFS 4.0), pam. karta:

Rozměry: 164 × 76,4 × 8,9 mm, hmotnost: 228 g, zvýšená odolnost: ne Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510,Adreno 740,12/16 GB,256/512 GB (UFS 4.0),164 × 76,4 × 8,9 mm,228 g,ne Displej, konektivita a baterie 6,8", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1116 × 2480 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.57", 1.0µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, HDR, umístění pod displejem Kompletní specifikace

Což je o pár vteřin víc, než kolik byste měli ventilátoru věnovat. Mrzí mě to, líbil se mi, ale praktický přínos se mi nepodařilo změřit. Nechal jsem proběhnout několik testů, kdy by se měl telefon roztopit až k limitům, ale pokud budu důvěřovat teplotám naměřeným aplikaci CPU Monitor a Generic Battery Drainer, efekt se vejde do limitů statistické chyby.

Z telefonu sice lopatky turbíny vyháněly teplý vzduch, ale pokud jsem nechal osm minut telefon pracovat na plné obrátky, teplota dosáhla 45 °C. Následně jsem zapnul plný výkon turbofanu, jak RedMagic větráček nazývá, a sledoval teplotu dál. O sedm minut později jsem stále na displeji viděl stejné číslo a počet zpracovaných operací, který by měl být o něco přesnější, se rovněž nezvednul. Suma sumárum mi větráček přišel jako vstupní brána pro vlhkost a prach, jako legrácka pro pobavení kamarádů, ale přidaná hodnota je na úrovni projevu „My chceme znovu motýle“.

Tím však nechci ani zdaleka říci, že by RedMagic 8 Pro měla špatně řešený management tepla! Naopak, pustil jsem se do Call of Duty a ještě mnohem víc času jsem strávil v Diablu Immortal. Můj nekromant sice má srdce z ledu, ale o jeho rozmrazení jsem se bát nemusel, jedinkrát jsem se dostal na 46 °C, jinak jsem zaznamenal leda vlažná záda zařízení, nic nepříjemného.

Kuriózní situace nastala, když jsem zjišťoval paměť telefonu. Náš kousek sice nebyl ten nejvýkonnější, měl jen 12 GB RAM a 256 GB datové úložiště a k top variantě mu chyběly 4 GB operační paměti a dalších 256 GB na trvalá data, ale ani nepatřil na opačný konec spektra, kde byste potkali 8 GB RAM a 128 či 256 GB pro ukládání vašich souborů. V souborovém manažeru se sice správně ukázalo, že si můžete uskladnit 215 GB dat, ale počítač viděl paměť vždy dvojmo. Jiný telefon mi nikdy toto neprovedl.

Nadstavba RedMagic prosycená černou magií

Říkáte si, že je Nubia RedMagic 8 Pro trošku svérázný exot s nadupaným výkonem, atraktivním displejem a zbytečným větráčkem, který by mohl hravě konkurovat předraženým vlajkovkám? Pokud jste četli recenzi na Xiaomi 13 Pro, asi odtušíte, která bije, když prohlásím, že MIUI bere lekce od nástavby Redmagic OS 6.0. Nevím, na kolik telefon omlouvá původ, když se ZTE rozhodlo o mezinárodní prodej. Faktem je, že karanténa by telefonu mohla prospět, kdyby ji strávil s učebnicí českého jazyka, nebo alespoň angličtiny.

Občas totiž ani nepoznáte, do jakého jazyka jste si Nubii nastavili. Wi-Fi je mezinárodní. Displej a zvuk je přeložený. Zbytek úvodní obrazovky Nastavení nikoli. Ale dejme tomu, angličtina je epserantem gamingu, tak proč se rozčilovat?

Protože někde si ZTE nedalo práci ani s překladem do angličtiny. Jak kdyby plán byl přeložit 100 řádků textu, ale ukázalo se, že zadání má řádků 110. Normální by bylo to dodělat další den, nebo v přesčase a nechat si to zaplatit. Co myslíte, že udělala Nubia? Nic. Ale dejme tomu, překladače už zvládají i používat foťák, jednou si přeložíte, co potřebujete, a příště půjdete po paměti, vždyť menu je přeci logicky uspořádané, ne? Ne.

Jestli MIUI považuju za oplocený zmatek, Redmagic OS je koncentrovaný chaos rozprašovaný do souhvězdí centrifug. V menu najdete položku Neo AI. Nedělá nic, jen prostřednictvím tří obrázků říká, že zrychluje telefon. Vyzvánění si nenastavíte u nastavení zvuku, ale v personalizaci zařízení. Ok, to možná dává smysl. Ale tapetu na obrazovce nastavujete na dvou místech zároveň. A tapeta na zamčené obrazovce se mění jen na jednom místě ze dvou viditelných. To druhé nedělá nic.

Konektivita je rozsetá po celém telefonu. Dostáváte se tak do paradoxní situace, kdy máte volbu, zda si u detekovaných sítí zobrazit kanál, ale abyste zapnuli mód Letadlo, musíte jít na stejné místo, kde se zapíná Bluetooth. A podobně, jako se poutník po labyrintu světa dostal do ráje srdce, uživatel Nubie se může z bludiště chaosu dostat rovněž dál, do pekla zoufalství. Stačí přepnout polohu toho efektního červeného šoupátka na boku telefonu. Okamžitě spustí jakýsi manažer her, aby frčely přesně podle vašich potřeb.

V něm se nastavuje citlivost dotyků, plynulost, ochranné zóny, na kterých nemá být dotyk zaznamenáván, volíte výkonnostní profily, barevné profily (opět), snížení latence sítě, nahrávání obrazovky a hlavně programujete dvě dotykové spouště na straně telefonu. Vyznat se v tom skoro nedá, ale většinou si vytrpíte metodu pokus-omyl jen jednou pro každou hru, než se rozhodnete, zda aktivovat kryptické moduly, jako Hunt Mode, Fast stopwatch, Investigate mode nebo 4D shock.

Stránky RedMagic se chlubí, že své hry můžete hrát i na velkém monitoru prostřednictvím myši a klávesnice. Měl by se Dex bát? Nikoli, měli byste se bát hlavně vy. Desktopové rozhraní funguje na bázi zrcadlení obrazovky, stejně jako Link to Windows od Microsoftu, který si můžete nainstalovat na každý Android. Funguje dobře, pokud chcete přepisovat kontakty z papírku, ale tragicky, pokud se má obraz plynule hýbat.

Nejen, že framerate kolísá mezi 60 a jedním snímkem za sekundu, ale rozhraní ani plynulý pohyb nestíhá a program Red Magic Studio se to snaží dohnat, což v praxi vypadá tak, že dění na mobilu je klidně o minutu dál, než na monitoru. A pokud se náhodou obě časové roviny protnou, klik na myši se okamžitě přenese do telefonu a hra zareaguje, ale na monitoru pořád čekáte! Snad jen největší naivkové mohli doufat, že by na Nubii používali mouselook a písmenka WASD. Za těchto okolností proto nepřekvapí, že myš supluje jeden prst, zatímco na displeji můžete používat prstů víc.

Energie sbalená na cesty

Plíživě jsme se smířili s myšlenkou, že vybavený telefon kvůli zachování kapesních rozměrů nedostane objemný akumulátor, neboť ten jest rezervován pro outdoorové kusy, u kterých se na design nehledí. Jenže vzhled RedMagic 8 Pro už mi do oka padnul a nakynuté proporce jsou to poslední, co bych na něm kritizoval. Prostě jsem ho jen používal a divil se, že procenta nabití na své cestě k nule nijak nespěchají.

Chvíli jsem to připisoval jen tomu, že telefonu s pofiderním operačním systémem nesvěřím všechny své účty a aktualizace s nimi spojené. Postupně jsem do něj ládoval další a další aplikace a pořád jsem se z práce vracel s baterkou plnou okolo 50 %, i když jsem veškeré přesuny hromadnou dopravou trávil vyvoláváním kostlivců a cvičením s kosou.

Finální pohled do tabulky jen potvrdil tušení, proč asi nikdy nebudu muset zapnout šetřič baterie. Nubia v sobě nosí 6000 mAh, které stačí na dva dny ne-herního použití. Pořád si dokážu představit, že při non-stop hraní by v podvečer ZTE poprosilo o nabíječku, ale pravděpodobně by dřív odešla krční páteř vám i vašim kostlivcům.

Pokud její úpění nehodláte ignorovat, můžete chvilku na protažení věnovat nabíjení. Náš testovací kousek se nabíjel rychlostí 80 W skrz Power Delivery 3.0, běžně dostupná verze by měla dosahovat 65 W. Ovšem sympatie budí, jak ZTE přistupuje k měření. Není to žádné „až“, kterých telefon dosahuje za svitu úplňku, ale průměr. Krátkodobě jsem si všimnul i 100 W, cílová rovinka je tradičně pomalejší.

Naměřená rychlost nabíjení 80W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 7 minut 13 minut 24 minut 40 minut

V takovém kontextu jsem ochoten odpustit i to bezdrátové nabíjení, které Nubia neumí. Zato však umí přesměrovat energii rovnou k procesoru během hraní, aby se zbytečně neopotřebovávala baterie. O ni vůbec telefon pečuje svérázným způsobem. Neumí sice jako konkurence omezit nabíjení okolo 80 %, ale upozorní vás v 5% krocích, že byste mohli zvážit odpojení, a podstatně zpomalí rychlost nabíjení.

Ze čtyř fotoaparátů použijete jen jeden

Jestli některý díl skládačky křičí, že Nubia Redmagic 8 Pro je spíš herní konzolí doplněnou telefonem, než telefonem s herními funkcemi navíc, je to fotoaparát. Pro náš trh je nepsaným pravidlem, že nejvýkonnější procesor se páruje jen s nejlepším dostupným fotoaparátem. U ZTE to neplatí a jsem za to rád. Však před pár lety fotily mobily o dost hůř a také jsme si vystačili, tak proč učit smartphone něco, co využijeme třeba jen párkrát do roka?

Výrobce bohužel tuhle teorii zahnal do extrému. Přesto, že na zádech telefonu spatříte tři objektivy, můžete si minimálně dva odečíst, tři, pokud mezi nepoužitelné optiky počítáte i tu na focení selfíček. Při prvním focení se nijak limitováni necítíte. Přepínáte se mezi primárním 50MPx objektivem se světelností f/1.9 a jeho zaostřování fázovou detekcí odvádí celkem dobrou práci, byť při nedostatku světla je potíž udržet obraz stabilní. Potíž spočívá v tom, že tím je potenciál telefonu vyčerpán a ostatní režimy a objektivy už budou podávat výkony buď špatné, nebo ještě horší.

Sekundární „širokáč“ má rozlišení jen 8 megapixelů. I s tím by se dalo leccos uhrát, zvlášť když u videa zaregistrujete stabilizovaný režim. Jenže fotky z tohoto objektivu jsou i při papírové světelnosti f/2.2 horší o dva řády a video nejde v širokoúhlém zorném poli natáčet vůbec. Třetí objektiv má megapixely pouze dva a slouží pro makro snímky. Překvapivě právě ty Nubia zvládá lépe, než digitální zoom, přestože vysoké rozlišení hlavního snímače by mohlo vzbuzovat naději, že alespoň dvojnásobné či pětinásobné přiblížení splní očekávání.

Ještě větší smutek na vás padne, když si po rozpačité kvalitě denních fotek prohlédnete ty noční. V nich už se ani hlavní objektiv nechytá. Trápí ho dlouhé expoziční časy a absence stabilizace – udržet ho dost dlouho, abyste fotku nerozmazali, zvládnou jen trénovaní odstřelovači.

Selfie kamera disponuje rozlišením 16 MPx a primárně poslouží k vaší identifikaci a odemčení telefonu. Jak je její integrace pod displej efektní i praktická při hraní, pro focení samotné poslouží jen jako nouzovka. Pořád o ní však lze mluvit alespoň neutrálně, na širokoúhlý objektiv nic pozitivního napsat nejde. Suma sumárum, pokud z tabulky technických parametrů vyškrtám nepoužitelný hardware, ZTE na svůj mobil namontovalo jeden a půl použitelného objektivu, v noci se pak dostáváme na 0,75 fotoaparátů.

Že by alespoň video vytáhlo skóre nahoru? Kdepak, k videu mě napadají jen dva klady. Prvním je velmi citlivý mikrofon, druhým je, že vůbec natáčet jde. Vesměs ale můžete volit leda mezi rozlišením v rozsahu od HD (720p) po 8K, v rozlišeních 4K a Full HD pak mezi třiceti a šedesáti fps, u 8K je to stejně jako u Galaxy S22 Ultra 30 fps, jen kvalita je v tomto případě o poznání horší. A nenechte se zmást jako já, že telefon neumí ani slow-motion. Umí, jen to schovává v menu nazvaném Fotoaparát-rodina.

Známost na pár dní, kterou si nenechte ujít

Nenapadá mě názornější exemplář rozdílu mezi tím, co se líbí a tím, co skutečně chceme, než je Nubia RedMagic 8 Pro. Je atraktivní, je originální, budou se za ní otáčet, budou se na ni ptát, vystoupíte díky ní z davu a aspoň chvilku se budete cítit výjimečně. Váš nos zamíří nad stáda ovcí s jablky, nad namyšlené Korejce a omalovánky od Xiaomi – vy totiž máte Nubii! Vaše exotická krasavice po vás bude koketně mrkat podsvícením na zádech, budete zkoumat její herní nástavbu, zapínat ventilátor, jen protože můžete, a všechny ty průměrné telefony rozdrtíte svým výkonem i výdrží.

Po pár dnech, maximálně týdnech, ale nadšení opadne. Větráček hučí, ale nechladí. Foťák fotí jen tak, aby se dalo říct, že plní svou funkci. Software skončil ve stavu Borovského mostu. Digitální herní vychytávky bez analogového manuálu s překladem nezprovozníte. Zbývá tak jen hezký, výkonný telefon s osobitým vzhledem, dlouhou výdrží, dotykovými tlačítky a sluchátkovým jackem navíc.

Z fotografií jste pravděpodobně poznali, že jsem měl na recenzi k dispozici matnou variantu telefonu s 12 GB RAM/256GB úložištěm, která se prodává za 649 eur (cca 15 500 Kč). Výrobce má v nabídce ještě verzi s 16 GB RAM a 512GB pamětí, která vyjde na 799 eur (19 200 Kč). Kromě větší porce paměti získáte i hezčí záda s několika transparentními „okénky“ a výraznějším barevným podsvícením.

Za cenu od 15 do 19 tisíc Kč patrně dokážete odpustit hodně chyb, ale čím déle si budete s Nubií hrát, tím víc vám bude čertík na rameni připomínat, že i to Realme GT 2 Pro bude lépe lokalizované a optická stabilizace by mohla být na fotkách znát, že i v Poco F4 GT se vyznáte lépe než v RedMagic OS, a že i když OnePlus 10T už dávno nevyrábí ta sympatická banda geeků jako kdysi, pořád jim můžete věřit víc, než ZTE.

Škoda, Nubia RedMagic 8 Pro by dokázala najít skulinku na českém trhu, kterou by v další generaci mohla roztáhnout lepším foťákem. To by ovšem nesměla pohřbít první dojem pod rozsypaným čajem.

Nubia RedMagic 8 Pro 7.8 Design a zpracování 9.4/10

















Výkon a optimalizace 4.4/10

















Hardwarová výbava 9.6/10

















Kvalita fotografií a videa 6.4/10

















Výdrž baterie 9.2/10

















