Vyzkoušeli jsme: Govee má v nabídce chytré stropní světlo, se kterým si užijete spoustu zábavy

- Stropní světlo od Govee rozzáří vaši domácnost v milionech různých barev
- Samozřejmostí je kompatibilita se standardem Matter
- Menší světlo pořídíte za 1899 korun, to větší pak o tisícovku dráž
Bez světla se patrně nikdo z nás v domácnosti neobejde. Jakmile zapadne slunce, pomáhají nám pokračovat v tom, co právě děláme, aniž bychom se nějak museli omezovat. I když řadě z nás stačí tradiční žárovky a vypínače, pokud měníte svou domácnost na chytrou, jistě jste uvažovali o nějaké náhradě, kterou můžete ovládat na dálku či ji zapojit do různých scénářů v rámci rutin. Jenže chytrá světla mohou být nejen složitá na instalaci a obsluhu, ale také pořádně drahá.
Značka Govee je známá pro nejrůznější světelné produkty do domácnosti, od LED pásků po mnohem sofistikovanější modely. Věděli jste ale, že se v jejich nabídce nachází i na první pohled docela obyčejně vypadají stropní světlo, které toho ale umí opravdu hodně?
Chytré světlo pro každodenní užití
My jsme v redakci vyzkoušeli model s trochu krkolomným názvem RGBICWW Smart s průměrem 30 cm. Kromě menší čtvercové varianty se zaoblenými rohy je k mání i 38cm kruhová verze. Tento model kombinuje technologii RGBIC podsvícení s nastavitelnými bílými LED diodami v rozsahu teploty světla 2700–6500 Kelvinů.
K tomu disponuje více než 70 přednastavenými scénami, které zpestří každodenní používání i speciální události, možnost synchronizace s hudbou, aby každá párty dostala ten správný šmrnc či podporu pro hlasové ovládání, abyste se nemuseli zvedat pokaždé, když chcete světlo zapnout, vypnout či jen mírně upravit nastavené.
Třešničkou na dortu je fakt, že umí svítit nejen hlavní spodní část, ale v případě potřeby i horní stropní linka, díky které lze vytvářet zajímavé světelné kombinace, které si zejména vaše děti oblíbí. Alespoň v našem případě tomu tak bylo a místnost, kde jsme světlo instalovali, bylo pomocí několika kliknutí přeměněno na „duhovou“.
Světlo s podporou standardu Matter
Govee RGBICWW Smart je kompatibilní s nejnovějším standardem Matter, tudíž je jisté, že se propojí nejen s celou řadou chytrých systémů, ale také že nějakou dobu zůstane aktuální. Díky tomu lze propojit do chytré domácnosti postavené na základě HomeKitu od Applu, Google Home, Amazon Alexa, nebo klidně Home Assistant, čímž jsou pokryty ty nejhlavnější systémy chytrých domácnostní.
K ovládání můžete využít nejen chytré systémy (a hlasové asistenty Siri, Alexa a Assistant), ale také propracovanou aplikaci Govee Home. Ta nabízí široké možnosti konfigurace světla – od profilů pro běžné denní svícení, přes různé barevné scény a motivy, blikání a svícení dle hudby, až po ruční konfiguraci jednotlivých segmentů. Na své si tedy přijdou i opravdoví hračičkové. Drobnou vadou na kráse pro méně zkušené je absence české lokalizace.
Co se týče funkcí, podpora DreamView umožňuje propojení s ostatními produkty Govee, abyste snadno a rychle dosáhli sjednoceného osvětlení napříč místnostmi, či třeba i vaší zahradou. Díky svítivosti 2400 lumenů (vhodný pro prostory 15 až 20 m²) a plynulé stmívatelnosti si s nastavením osvětlení můžete detailně vyhrát a nastavit si jej podle svých požadavků nebo aktuální nálady.
Podpora 16 milionů barev (zobrazí až 57 barev najednou) a různé teploty bílé barvy vám umožní osvětlit si domácnost přesně podle vašich představ. Užitečná je také možnost nastavit osvětlení i na východ a západ slunce.
Instalace je v případě chytrého světla Govee RGBICWW Smart poměrně snadná, nicméně pokud nemáte potřebné vědomosti, měli byste zapojení raději svěřit elektrikáři. S životností světla až 50 tisíc hodin (2083 dní čistého času svícení) je navíc jisté, že ho nebudete muset po instalaci v dohledné době znovu měnit.
Chytré stropní světlo Govee RGBICWW Smart s průměrem 30 centimetrů je běžně k dispozici za cenu 1 899 korun. V prodeji je také větší (kruhová) 38 centimetrová varianta s vyšší svítivostí 4300 lumenů, kterou lze zakoupit za cenu 2 899 korun.