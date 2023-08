Vyzkoušejte pokračování oblíbené hry Cut the Rope. Každý den nabídne novou úroveň

Populární série logických hříček Cut the Rope přichází po několika letech s novým pokračováním

Cut the Rope Daily hráčům každý den naservíruje zbrusu novou úroveň

Novinka je k dispozici pro iOS i Android, avšak vyzkoušet si ji mohou pouze předplatitelé Netflixu

Oblíbená série logických her Cut the Rope, v níž je vaším úkolem co nejefektivněji dopravit cukrovinku až do tlamy roztomilé zelené příšerky, se na obrazovkách mobilních telefonů v různých verzích objevuje od roku 2010. Nyní se značka po několikaleté odmlce vrací ve spolupráci s Netflixem. Na zařízení s operačními systémy iOS a Android totiž právě dorazilo nejnovější pokračování s názvem Cut the Rope Daily, které k osvědčeným principům přidává zajímavý prvek znovuhratelnosti.

Denní dávka zábavy

Jak už samotný podtitul naznačuje, v Cut the Rope Daily na vás každý den čeká nová unikátní úroveň, ve které kromě úspěšného krmení zeleného nenasyty navyšujete své skóre sbíráním hvězdiček roztroušených po herním plánu. Průchod hrou lze sledovat prostřednictvím speciálního kalendáře, přičemž každý měsíc se můžete těšit na novou lokaci. Plněním úrovní a sbíráním hvězdiček navíc odemykáte všemožné kosmetické předměty, takže svou příšerku můžete vybavit například stylovými slunečními brýlemi.

Pouze na Netflixu

Překážkou k vyzkoušení může být skutečnost, že bez aktivního předplatného Netflixu se do hry bohužel nedostanete. Streamovací gigant na oplátku slibuje zážitek bez reklam, dalších poplatků či mikrotransakcí.

Netflix na poli mobilních her rozhodně nezahálí. V průběhu léta se jeho knihovnička rozroste o celou řadu zajímavých titulů. Například už na konci července dorazila šachová hra The Queen’s Gambit Chess na motivy stejnojmenného seriálového hitu z roku 2020 v hlavní roli s herečkou Anyou Taylor-Joy. Bez konkrétního data vydání zatím zůstává RPG LEGO Legacy: Heroes Unboxed od francouzského Gameloftu, ve kterém se v tahových bitvách představí 50 různých postav napříč 40letou historií slavné dánské stavebnice. V průběhu letošního roku by mělo dorazit i logické dobrodružství Paper Trail.