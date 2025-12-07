Vyskakují na vás clickbaity na Google Discover? Weby v tom mohou být nevině

- Vymyslet dobrý titulek je umění, které rozhoduje o úspěchu či neúspěchu článku
- Google nicméně s pomocí AI sám od sebe titulky mění v clickbaity a někdy přímo ve lži
- Pokud byste takový titulek nahlásili, gigant z Mountain View web navíc ještě potrestá
V dnešní době čtenáři konzumují obsah zpravodajských webů trochu jinak, než v minulosti. Zatímco dříve bylo běžné chodit na různé weby přímo či skrze vyhledávače, v současné době tvoří značnou část návštěvnosti personalizované obsahové kanály, jako je třeba Google Discover. Jeho algoritmus má poté poměrně velkou moc nad tím, které články vám doporučí a které vám naopak zůstanou skryty, přičemž čtenář je o tom, jestli daný článek rozklikne či nikoli, musí rozhodnout především na základě titulku a náhledového obrázku.
Google samovolně mění titulky na clickbaity
V rámci něj Google experimentuje s novou funkcí, která je mírně řečeno kontroverzní. Ačkoli se novináři a editoři zpravidla snaží vytvořit co možná nejpoutavější titulky, Google v tomto ohledu v některých případech převzal iniciativu, respektive ji svěřil do rukou své umělé inteligence. Ta v některých případech nahradila výchozí titulky jednotlivých zpráv vlastními variantami, jež jsou v mnoha případech mnohem bulvárnější a clickbaitové.
Server The Verge si například povšimnul článku 9to5Google v Google Discover, jehož titulek lákal k přečtení slovy „Qi2 zpomaluje starší Pixely“. Text ale disponoval titulkem „Nekupujte si 25W Qi2 nabíječku v domění, že budete rychleji nabíjet. Raději sáhněte po pomalejší variantě“. Jak můžete vidět, oba titulky jsou si na hony vzdálené. Podobně tomu bylo i v případě článku serveru Ars Technica, jehož titulek říkal, že „Steam Machine od Valve vypadá jako konzole, ale nečekejte, že bude jako konzole naceněná“, přičemž AI od Googlu se rozhodla pro vlastní titulek ve stylu „Cena Steam Machine byla odhalena“.
„Tyto snímky obrazovky ukazují malý experiment s uživatelským rozhraním pro část uživatelů Discover,“ uvedla Mallory De Leon, manažerka komunikace ve společnosti Google. „Testujeme nový design, který mění umístění stávajících nadpisů, aby byly podrobnosti o tématech snáze srozumitelné, než uživatelé prozkoumají odkazy z celého webu.“ Tato praxe ale výrazně poškozuje tvůrce obsahu, neboť z pohledu uživatele se jedná minimálně o zaváděcí titulky, mnohdy však přímo lživé.
Čtenář se už ale nedozví, že za takovým titulkem nestojí web, ale Google, přičemž výsledkem je podkopání jeho důvěry v publikaci. Důvěra v média je v posledních letech velmi křehká a podobné aktivity ji ještě více narušují. Ačkoli ti, kteří mají k této funkci přístup, nemají možnost dát Googlu vědět, že se jim daný titulek nelíbí, existuje možnost nahlásit článek jako clickbait přímo v Discoveru. Tato možnost nicméně potrestá samotný web omezením dosahu, ačkoli na clickbaitovém titulku nemá sebemenší podíl.